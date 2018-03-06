Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı

Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada Sedat Şahin'e yakınlığıyla tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"



Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, “Şeffaf bir hayat sürdüm. Nasıl bir eğitim aldığım ortada. Bunun haricinde cinayeti tasarlayacak kadar hiç kimseye kin duymadım. Bu olayların dışında kendimi yetiştirdim. Olay günü sürekli gittiğim restoranın başka bir şubesine gittim. Onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Şahsın 2 kişi olması benim üzerimdeki tehdidi arttırdı” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının sanığa son sözünü sorması üzerinde sanık, “Tahliyemi istiyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hüseyin Mert Saral’ı Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’na yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın, "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçundan beraatine karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.