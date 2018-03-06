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Restoranda korkunç infaz! Sarallar davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 12:46 | Son Güncelleme

Beykoz'da ünlü bir restoranda Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral, “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmada söz alan sanık, "Olay günü onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu" dedi.

Beykoz'da ünlü bir restoranda yemek yediği sırada Sedat Şahin'e yakınlığıyla tanınan Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Anadolu 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, cezaevinden getirilirken, avukatı da salonda hazır bulundu.

"ÖLDÜRME KASTIM YOKTU"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Hüseyin Mert Saral, “Şeffaf bir hayat sürdüm. Nasıl bir eğitim aldığım ortada. Bunun haricinde cinayeti tasarlayacak kadar hiç kimseye kin duymadım. Bu olayların dışında kendimi yetiştirdim. Olay günü sürekli gittiğim restoranın başka bir şubesine gittim. Onların oraya geleceğini bilseydim, ben oraya gitmezdim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Şahsın 2 kişi olması benim üzerimdeki tehdidi arttırdı” ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanının sanığa son sözünü sorması üzerinde sanık, “Tahliyemi istiyorum” dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Hüseyin Mert Saral’ı Mehmet Ali Büyüksarıoğlu’na yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapse çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanığın, "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçundan beraatine karar vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Ocak 2017'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda ünlü bir restoranda meydana gelen silahlı saldırıda 58 yaşındaki Mehmet Ali Büyüksarıoğlu'nun hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığı anlatılmıştı.

Olaya ilişkin İtalya'nın başkenti Roma'da 31 Ocak 2005'te öldürülen Hüseyin Saral'ın oğlu Hüseyin Mert Saral'ın gözaltına alındığının kaydedildiği iddianamede, olayın kin gütme güdüsüyle planlı bir şekilde gerçekleştirildiği, aynı zamanda olay esnasında restorandaki genel güvenliğin tehlikeye sokulduğu belirtilmişti.

İddianame Hüseyin Mert Saral'ın "tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme", "korku, kaygı veya panik oluşturacak tarzda silahla ateş etme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 1 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İHA

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Beykoz hüseyin saral hüseyin mert saral cinayet mafya

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
25 yil he.! yatari 10 yila tekabul ediyor.! ben cinayet islesem 2 tane agirlastirilmis muhebbet alirdim.! turkiyede adalet sistemi orumcek agi gibi, gucu olan delip geciyor,zayif olan sinek gibi yapisiyor.!!!
8 sene yatar çıkar. adalet bu kadar.
Bumu büyük agir ceza...
SUÇLUNUN YANINDAKİ POLİSLERİN GÖRÜNTÜSÜ DE HİÇ HOŞ DEĞİL. SANKİ SAKAL MECBURİYETİ VAR. BU NE REZİLLİK ANLAMIYORUM. ÖZEL OLANLARI ANLARIM DA HEPSİ BEYA...
su testi su yolunda
ulan biz çakı taşımaya korkuyoruz bunlar istbulun göbeğinde adam vuruyorlar zaten avukatlar fırıldak olmuş üçkağıt peşindeler hemen el atılmalı adliyelere savcılar hakimler kanunlar değişmeli hızlı bir şekilde yoksa durum daha kötüye gider
bunlar nasıl hakım böyle yav..adam oldurme kastıyla restoran tarıyor..verılen cezaya bak..bu hakım ya korkuyor yada bu işte başka bır dümen var.. yazıklar olsun...
2 yıl sonra serbest adalet malum
paran varsa verirsin polise asıl deliller soruşturmya girmez, paran varsa verirsin savcıya savcı en düşükten ceza ister, yine varsa paran verirsin hakime o da en düşükten ceza verir, sonra bir bakmışssın silahlı kasten adam öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapisken 8 10 yıl yatmış çıkmış, sonra da muz cumhuriyeti dediğimizde havava huvava, halk eğer bu şekilde ahlaksız olmasa devletin memurları da memur olurdu, şaklaban olmazdı
paran varsa verirsin polise asıl deliller soruşturmya girmez, paran varsa verirsin savcıya savcı en düşükten ceza ister, yine varsa paran verirsin hakime o da en düşükten ceza verir, sonra bir bakmışssın silahlı kasten adam öldürme suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapisken 8 10 yıl yatmış çıkmış, sonra da muz cumhuriyeti dediğimizde havava huvava, halk eğer bu şekilde ahlaksız olmasa devletin memurları da memur olurdu, şaklaban olmazdı .
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