Restorasyonu tamamlanan Davutağa Camisi ibadete açılıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce restorasyon çalışmaları tamamlanan Davutağa Camisi, yarın Cuma namazında ibadete açılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB İstanbul'un tarihi ve kültürel hazinelerinin bakım, onarım ve restorasyonlarını yaparak, kenti tarihi dokusu içinde yaşatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İBB'nin restorasyon çalışması kapsamında yenilenen Mimar Sinan'ın eserlerinden Davutağa Camisi'nin görünümünü bozan ve camiye eklentili 5 adet muhdes (sonradan yapılan) yapı yıkılarak, caminin görünümü açıldı.
Kurul onaylı projesine uygun olarak restorasyonu tamamlanan caminin, halıları serildi. Ayrıca cami engelli vatandaşların girişlerine de uygun hale getirildi.
Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı duvarlarında bulunan çimento harçlı sıvaların raspası yapıldı ve muhdes sıvalar söküldü.
Cami beden duvarlarında çürütme tümlemeler yapıldı. Çürümüş durumda olan çatı karkası sökülerek yenilendi. Çatı merteklerinin arasına taşyünü ile yalıtım yapıldı.
Yapı beden duvarları içindeki ahşap hatıllar özgün cins ve boyuttaki malzemelerle değiştirildi.
- Cami hakkında
Cami, Eyüp Nişanca'sında Davut Ağa Caddesi üzerinde bulunuyor.
7.70 metre x 7.75 metre ölçülerinde kare formundaki mescit, bir avlu ortasında olup son cemaat yeri ahşap, asıl ibadet alanı yığma taş ve kiremitli ahşap çatı ile örtülmüş. 19. yüzyılın sonlarında son cemaat yerinin dış yüzü ahşapla kaplanmış.
Caminin inşaat 926/1554'te tamamlanırken, aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüş.
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