HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Restorasyonu tamamlanan Davutağa Camisi ibadete açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:57 | Son Güncelleme

İBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce restorasyon çalışmaları tamamlanan Davutağa Camisi, yarın ibadete açılacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü'nce restorasyon çalışmaları tamamlanan Davutağa Camisi, yarın Cuma namazında ibadete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İBB İstanbul'un tarihi ve kültürel hazinelerinin bakım, onarım ve restorasyonlarını yaparak, kenti tarihi dokusu içinde yaşatmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İBB'nin restorasyon çalışması kapsamında yenilenen Mimar Sinan'ın eserlerinden Davutağa Camisi'nin görünümünü bozan ve camiye eklentili 5 adet muhdes (sonradan yapılan) yapı yıkılarak, caminin görünümü açıldı.

Kurul onaylı projesine uygun olarak restorasyonu tamamlanan caminin, halıları serildi. Ayrıca cami engelli vatandaşların girişlerine de uygun hale getirildi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, yapı duvarlarında bulunan çimento harçlı sıvaların raspası yapıldı ve muhdes sıvalar söküldü.

Cami beden duvarlarında çürütme tümlemeler yapıldı. Çürümüş durumda olan çatı karkası sökülerek yenilendi. Çatı merteklerinin arasına taşyünü ile yalıtım yapıldı.

Yapı beden duvarları içindeki ahşap hatıllar özgün cins ve boyuttaki malzemelerle değiştirildi.

- Cami hakkında

Cami, Eyüp Nişanca'sında Davut Ağa Caddesi üzerinde bulunuyor.

7.70 metre x 7.75 metre ölçülerinde kare formundaki mescit, bir avlu ortasında olup son cemaat yeri ahşap, asıl ibadet alanı yığma taş ve kiremitli ahşap çatı ile örtülmüş. 19. yüzyılın sonlarında son cemaat yerinin dış yüzü ahşapla kaplanmış.

Caminin inşaat 926/1554'te tamamlanırken, aynı yıl ölen Davud Ağa, mescidin minaresinin önünde yer alan haziresine gömülmüş.

PARTNERAnoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!Anoreksiya hastası 10 kadının son halleri bomba!
Ofis basan kızlar terör estirdi!Ofis basan kızlar terör estirdi!
'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Davutağa Camisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Fen İşleri Dairesi Başkanlı Restorasyon

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 315 planı: Seçimden sonra istifa edebilirler

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: İstanbul'a yürüme zamanı geldi!

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Esra Erol'un programında, Seda Sayan'ın yeğeni stüdyo şefi Eda'ya ihanet şoku! Tek celsede boşandılar

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

Prof. Dr. Ahmet Maranki'den 24 Haziran seçimleri öncesinde kan donduran sözler: Belgrad Ormanı'na gömdüklerimizi çıkarır, savaşırız!

İlginizi Çekebilir

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

Erdoğan ile Pelin Çift arasındaki bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş açıklama: Çekileceğiz

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

'Kürtaj dede' olarak anılan Süleyman Çakır'dan olay yaratacak açıklama! AKP'ye oy vermeyenin...

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Umut Oran'dan CHP'yi karıştıracak sözler

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Kaçırılan Iraklı Emniyet Müdürü Trabzon’da düzenlenen operasyonla kurtarıldı

Ofis basan kızlar terör estirdi!

Ofis basan kızlar terör estirdi!

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Necmettin Nursaçan'la İftar Saati' programında 'Ağda yaptırmak caiz değil' fetvası

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

'Bülent Arınç bana iş teklif etti'

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

Akit yazarı Karahasanoğlu'ndan dolar yorumu: Zam gelmiyor bize ne dolar fiyatından

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.