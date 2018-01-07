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Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.01.2018 11:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul Balat’ta bulunan Demir Kilise (Sveti Stefan Kilisesi), 7 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla ibadete açıldı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası toplum verilmiş çok özel bir mesaj olarak tanımlıyorum" dedi.

Restorasyonu tamamlanan Demir Kilise açıldı

İstanbul Balat’taki demirden inşa edilen tek kilise olma özelliğini taşıyan Bulgar kilisesi Sveti Stefan Kilisesi'nin (Demir Kilise), 7 yıl süren restorasyon çalışması tamamlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) katkılarıyla 2011 yılından başlayan restorasyon kapsamında Demir Kilise'nin yüzde 90’ı elden geçirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Demir Kilise'nin taşıyıcı sistem güçlendirme, dış cephe koruma ve restorasyon, iç restorasyon ile çevre düzenlemesi yapıldı.

Bulgar Ortodokslar için tarihi bir öneme sahip olan Demir Kilise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katılımıyla düzenlenen törenle ibadete açıldı.

ERDOĞAN: ULUSLARARASI TOPLUMA VERİLMİŞ BİR MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demir Kilise’nin açılışında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

Bulgaristan şu anda AB dönem başkanlığı görevini sürdürüyor. Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası toplum verilmiş çok özle bir mesaj olarak tanımlıyorum. İstanbul, şu fotoğrafla farklı din ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir şehir olma özelliğini tüm dünyaya bir defa daha göstermiştir.

YILDIRIM: HOŞGÖRÜMÜZÜN EN GÜZEL NUMUNESİDİR

Törende ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Yıldırım konuşmasında, “Demir Kilise'nin restore edilerek Hristiyan vatandaşların hizmetine sunulması ülkemizde dinlere karşı ecdadımızdan gelen ve bugün de devam eden hoşgörünün en güzel numunesidir" dedi.

BULGAR BAŞBAKANI: MİNNETTARIM

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da konuşmasında şunları söyledi: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir söz vermişti ve bugün bu sözünü yerine getiriyor. Minnettarım size Sayın Cumhurbaşkanı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Balat istanbul Sveti Stefan Kilisesi

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Okuyucu Yorumları 52 yorum
Adam = Recep Tayyip Erdoğan
muslumanlarin parasiyla kilise restorasyonu ha... eyyy...pardon yanlis oldu... vir mehteri...
@izleyici_murad ne geri zekalisin batida bu böyle binlerce cami devlet yardimiyla aciliyor yutmaz kimse bunu
@arslan_7777 gerzek o dedidiğin hangi batı da acaba minareler birilerinin kiçına batıyormuş gibi minareyi ezanı camiyi yasaklıyorlar hatta camiye hayvan bağlayan hayvanlar var senin dediğin batı hangi batı acaba GERİZEKALI
@arslan_7777 bir tene örnek var mı
kemal acsa ulkede kiyamet kopmustu..
eren936. akpe yapıyorsa hertürlü yamukluk , yanlış , aykırılık serbest.
Sayın Binali YILDIRIM CEM evlerinin açılışında ne zaman bulunacaksın
cem evini anladik tamamda siz aleviler niye namaz kilmiyonuz ?
@sarema cehepe lilerden yer bulursa... zaten Atatürk yasaklamamış mıydı Cem Evlerini.
@adolfhitlerr sanane adamların namazından niyazından
aynı şeyleri bosnada yunanistanda bulgaristanda osmanlı yapılarının camilerimizin onarılmasını talep ediyoruz bakın biz azınlığa karşı herşeyi yapıyoruz ama siz anlaşmalara uymuyorsunuz insan olun artık insanların din özgürlüğüne karışmayın ibadethanelerini yıkmayın insanları öldürmeyin yaşatın soyadlarını değiştirmeyin Türk ismi verilmesine karşı çıkmayın asimilasyon yapmayın
Her hafta bir başka Şehrinde farklı bir Camii nin yada Kur an Kursunun yakıldığı yada Bir Müslümanın sadece Müslüman olduğu için Saldırıya uğradığı Medeniyetin ve Demokrasinin beşiği(!) Avrupaya İnsanlığı Öğreteceğiz
Bu kiliseyi acaba sayın Kemal Kılıçdaroğlu açsaydı müslüman akpliler neler derdi acaba? Yeni yıl kutlamayı günah sayanlar, acaba kilise açmak caizmidir?
Yılbaşında müslümanlık dersi verenler , gittinizmi kilise açılışına .
gavurun kilisesi olunca ne de güzel restore etmişler... Bizim tarihi miraslarımızdan olsa mesela. Doğalgaz çekerler klima takarlar bir de sıva atarlardı muhtemelen...
Bati erdoganin nasil sözünün eri oldugunu anliyor islamin hosgörü dini oldugunu osmanlida gösdermis dogru dürüst insan olmak basda cok zorluk olur sora dünya taniyinca mert di güvenirler simdi de ögle oluyor iki yüzlüleri bati biliyor kendi vatanina hain olanlar bize dost olmaz deyip atacaklar RES Büyüksün
ayine de katıldımı kiliseyi bile siyasete alet ediyor reis
Kemal abi açsaydi, adama hristiyan, dinsiz, batı özentisi adam, yakında türbana da el atar vs...her türlü yafta yakıştırma alır başını giderdi...
@pelit_20 ADAM NE YAPSA YARANAMAZ İÇİNİZDE Kİ BU TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI OLDUKTAN SONRA NE YAPSA YIKSAMIYDI
sen sana ne emrediliyiyorsa onu yaparsın.iraden yok
rte zaten rum dur islamı da oy almak için kullanır ve güzel kuran okur amerika ve israil özel yetiştirmiştir amacı türkiyeyi bölmek tir
ülke dediğin her devlet millet din meshep ayrımı yapmadan yardım etmektir. tebrikler türkiye
Bardağın dolu tarafından baktım Camii açan bir hristiyan lideri göremedim.Bunlara insanlık göstermek için kilisede açsan sinagog da açsan olmaz.
cami açılışına katılan,hırıstiyan bir devlet adamı gören varmı.yani.....bizimki, ne oluyor şimdi..
@bulentburak kilise tamir edildi yeni açılmadı he
yabancı ülkelerdeki vatantaşlarımız için yapılan camilerin acılışını oraların cumhur başkanımı acıyor öğrenmek istiyorum
SEN Baskalarinin inancina saygi gösderirsen onlarda senin inancina gösderir bati da cok güzel camiler var gecmis yönetimler kendinden olan insanlarin dinine saygi yokdu yurt disin da islami ögrenir yasiyorlardi ne günlerdi
Güzel bir hizmet. Gerçi ben kiliseye gitmiyorum. Gidenlere de ALLAH kabul etsin. Ne kadar harcandı acaba? Onuda bilseydik iyi olurdu. Bu kiliselere de Diyanet mi bakıyor acaba? Türkiye de ki Bütün dinlere bakıyor diye biliyorum. Burada tüm dünyaya mesaj vermişiz. Ne güzel başarılı bir iş......
cem evlerinden uzak duruyorlar kilise açılışına katılıyorlar gel de bu adamlardan hayır bekle
chp böyle bir şey yapsaydı yıllarca konuşulur ve oy moy yok denilirdi. Salaklar ordusu
Ne yaparsan yap kimseye yaranamazsın sonradan yapmasaydın derler. Kendi vatandaşımız açken milyonlarca suriyeliyi barındırdık, birzamanlar milyonlarca bulgaristandan gelen soydaşları barındırdık yedirdik içirdikte ne oldu bizim kendi camilerimizde her zaman caminin ihtiyacları için sergi sererler para toplarlar bizimkilerde hazineden milyonları harcayarak kilise restora ederler.Terzi kendi sökünü dikemezmiş bizde önce ekonomiyi düzeltmeden vatandaşları refaha erdirmeden önce kilise resterasyon ederiz suriyeli mültecileri besleriz, barzaniye yardım ederiz bunları yapmayla kimseye yaranamazsın
Dinler için gösterilen hoşgörü ,milletin her ferdine de gösterilirse cennete gitmeye gerek kalmaz bu ülke cennet olur. Sayın Erdoğan a oy vermesem de konuşması güzel ve dünyaya örnek olacak nitelikte. Haydi ayrışma yapmadan,kimsenin müslümanlığının ölçülmesini bir başkasına bırakmadan, ilerici aydın demokrat bir ülke olmak için gelin omuz omuza verelim.
bir ay kadar önce, aramızda kırgınlık olan bir arkadaşımı yemege götürdüm.. yemegi yedikten sonra çaylarımızı içerken arkadaşıma şunu söyledim..bu sana yedirdigim yemegin seninle dostlugumuzu yeniden geliştirecegini düşünüyorum....arkadaşım çayınıda içmeden masadan kalkıp gitti...arada bir görüşürdük..o yemekten sonra hiç bir daha görüşmedik..telefonlarımada cevap vermiyor..facebook tanda silmiş beni..!!!???
tüm kiliseler,şapeller,katedraller elden geçirilmeli ve ihya edilmelidir.atalarımızın bizden bunu ister.
bu ne şimdi ? hani Müslümandın hani ayet vardı madem klişe açacaksın neden elinde Kur'an ile oy kovalıyorsun ? hani son din İslamdı, misyonunu tamamlamış Allahın hükmü kalmadı dediği dine ibadethane açıyor bunu yapan CHP olsa ne tepki veriyorlarsa buna da verseler ya, museviden madalya al klişe restore ettir ama sen Müslüman öteki değil varmı böyle adalet
ALLAH KABUL ETSİN HAYRINI RTE VE KANKİLERİ
Chp yapsaydı bilmem ne olurdu diyen arkadaşlar çok haklısınız çünkü camii açılışlarına katılmadan direkt kilise açılışına katılma durumu eleştiriye açık bir hal olabilirdi. Her ikisine de katılanların ise dini özgürlükler için çaba gösterdiği sonucu çıkardı. Avrupada müslümanlara ve camiilerine iyi bakmıyorlar söze gelince özgürlükler ülkesi olduklarını iddia ediyorlar bu hareket onlara bir mesajda olabilirdi. Yorumlara bakıldığı zaman bir grubu koyun olmakla suçlayanların koyun kadar akıllarının olmadığını anlayabilirsiniz.
@kaya_kaan_1983 madem avrupada müslümanlara iyi bakmıyorlarsa niye birçok müslüman ülkenin vatandaşı ölümü göze alarak 10 kişinin binecegi bota 50 kişi binip bile bile ölüme gidiyor avrupaya gitmeye çalışıyor birde sizi koyuna benzetmek bence koyunlara hakaret nedenmi koyunun yününden sütünden faydalanırsın sizin gib dün dündür bugün bugündür hafızasına sahiplerden ne fayda gelirki koyuna benzeyesiniz
MİLLETİMİZE VE DEVLETİMİZE YILARDIR BÜYÜK ZARAR VERMİŞ OLAN BAŞKA ÜLKELERİN AJANLARINI VE HAİNLERİ BARINDIRACAK KİLİSE OKUL TİCARETHANELERİ AÇTIRMAMAK LAZIM İNSANLAR HER ZAMAN ANLAYIŞLI VE MUSAMAHALI OLMAYA BİLİYOR KİLİSE YERİNE ÖNCE KENDİ KÜLTÜRÜMÜZÜ YAYGINLAŞTIRALIM VE SAĞLAMLAŞTIRALIM ZATEN İÇİMİZDE ÇOK MİKTARDA HAİN TERÖRİST VE AJAN VAR BİDE BUNLARLA UĞRAŞMAMAK LAZIM
biz nasıl hiristiyan alemine hoşgörü gösteriyorsak onlarda avrupada yaşayan müslüman alemine hoşgörülü olursa işte o zaman dünyaya huzur gelir bence şunu da unutmamak gerek bizim hoş görülü toplum olduğumuz gerçeği ecdattan gelir ''fatih sultan mehmet '' gibi
belediye kanunu onu gerektirir zaten resturasyon büyükşehir belediyesinin işidir ayrıca lozanın maddelerinde de geçer millete bir lütufmuş gibi sunmanın anlamı yok show yapacak ya birileri işte
KAÇA RESTORE EDİLDİ ACABA..? BİZ MÜSLÜMANLARIN PARASI İLE HRİSTİYANA HİZMET HANGİ AKLA HİZMETTİR. ASGARİ ÜCRET AZ DİYENLERE "GÖZLERİNİZE, DİZLERİNİZE DURSUN" DİYENLER HRİSTİYANA MÜSLÜMAN VERGİSİYLE HİZMET VERİYOR. HANGİ HRİSTİYAN PARASI İLE CAMİ RESTORE EDİLDİ...? HANGİ HRİSTİYAN DEVLET BAŞKANI CAMİ AÇILIŞI YAPTI?
tamamen menfat
yalaka.
ayasofya gibi olmasın.............
simdi dönüs zamani,fransa ve almanya dan sonra papa ile de isler yolunda,zamaninda biorcok insani kafir ilan etmistiniz pap ile görüstü diye simdi ne degisti?=
KURAN I KERİM İ OKUYUN ANLAYIN İDRAK EDİN DEFALARCA DEFALARCA DEFALARCA...ANLAYARAK AMA..DÜŞÜNEREK..gerisi sizi alır götürür HAZRETİ ADEM A.S. DAN İTİBAREN AHİR ZAMAN NEBİSİ RAHMET PEYGAMBERİ HZ.MUHAMMED SAV E KADAR BÜTÜN EYGAMBERLER HAKTIR AYIRMAKSIZIN İMAN ETMEMİZ LAZIMDIR.ALLAH İNDİNDE DİN İSLAMDIR BUNUDA DİĞER İNANAN EHLİ KİTABIN BİLMESİ LAZIM.BIRAKIN SİZ OLMASI GEREKEN OLUR OLACAK ZATEN.BU YAZILI ÇİZİLİ.SİZ İMAN DAN SONRA HARAM KILINANLARDAN KAÇINIP OLDUĞUNUZ GİBİ DOSDOĞRU OLUP HUŞU İLE NAMAZ KILIP ZEKATINIZI SADAKANIZI GÜCÜNÜZ VARSA VEREREK ALLAH RIZASI İÇİN İYİLİK YAPIYORMUSUNUZ?
SAHTE MUSLÜMANLARA DUYURULUR İSLAMIYET BU SAYGI DUYMAKTIR
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