Restorasyonu tamamlanan Narmanlı Han havadan fotoğraflandı

Gökhan ÇELİK- Ersan SAN, İSTANBUL, (DHA) BİR dönem İstanbul'daki önemli kültür merkezlerinden biri olan , 187 yıllık Narmanlı Han'ın restorasyonu tamamlandı. Restorasyonu yapan mimar Sinan Genim, “Bizim için zor bir projeydi. Böyle bir yapıyı yeniden İstanbul’a kazandırdığım için mutluyum” dedi. 2014 yılında Erkul Kozmetik’in sahibi Mehmet Erkul ve Eteksan Tekstil’in sahibi Tekin Esen'e 57 milyon dolara satılan Narmanlı Han’da restorasyon çalışması yaklaşık 2.5 yıl sürdü. Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi’nin bitiminde yer alan Narmanlı Han’ın restorasyonunda yaşanan süreci mimar Sinan Genim, DHA’ya anlattı. Genel hacimlerinin yüzde yüzünün tamamlandığını belirten Genim “Artık buraları kiralayacak firmaların kendi dekorasyonları kaldı. Bunları inşa ve fiziki müdahale olmayacak. Yalnızca dekorasyonu kapsayacak. Bunlar aydınlatma, zemin kaplaması gibi işleri kapsıyor. Buraya çok insan merakından geliyor. Herkes memnun bir iki kişi' şöyle oldu' ' böyle oldu' diyor. 'Daha nasıl olsun' deyince de bir fikirleri yok. Ülkemiz bu konuda biraz sıkıntılı. Hep eleştiriyorlar ama 'Ne yapacağız' sorusuna verecekleri yanıtları yok. Burası önceleri çöplük yuvası, can emniyeti tehdit eden yapı topluluğu idi. Ama bugün herkes elini kolunu sallaya sallaya rahatça dolaşıyor. O yüzden ben böyle bir yapıyı İstanbul’a tekrar kazandırdığım içi mutluyum”dedi.

“ORİJİNAL YAPIYI KORUDUK”

1831 yılında inşa edilen yapının orijinal dokusunun bozulmadığına dikkat çeken Genim, “Ayrıca bir ekleme yapmadık. Hanın ortasındaki havuz orjinalinde vardı. Etrafını da bir kamusal alan yaratma adına parmaklıklarla çevirdik. Eski fotoğraflarda görünüyor bu. Ama zaman içinde tahrip olmuş yok olmuş. Onu da biz yeniden canlandırdık. Kediler de burada. Geldiler, gerisin geriye. Hayat başlayınca kediler de döndü. Resmi açılış tarihini belirlemek çok zor. Böyle şeylerin yazın biraz temposu düşer. Herhalde sonbahardan sonra olur. Çok da talip var ama biz belli bir kalitenin altındaki taliplere çok gönlümüz razı gelmiyor. Biz burada kalite bekliyoruz. Kaliteli talipler olduğu sürece de değerlendiriyoruz. Onların istekleri, bizim isteklerimiz. Bir şekilde uyum sağlıyoruz.” diye konuştu.

"RESTORASYON SÜRECİ ZORDU"

26 Şubat 2016’da başlayan restorasyon çalışmalarının titizlikle yapıldığına dikkat çeken mimar Sinan Genim, “Böyle bir caddede, böyle bir restorasyon yapmak çok zor. Bunun altında hem metro var hem de kanalizasyondan sızan pisliklerle doluydu. O yüzden biz bazı bölgelerde zemine 9

