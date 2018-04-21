Restorasyonu tamamlanan tarihi Meydan Camii ibadete açıldı

Kütahya’nın Meydan Mahallesi’nde restorasyon çalışmaları tamamlanan 15. yüzyıl eserlerinden olan Meydan Cami yeniden ibadete açıldı.

Osmanlı emirlerinden Bicaroğlu Arslan Bey tarafından yaptırılan ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yenilenen Meydan Caminin açılışına Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Numan, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, çocukluğundan gençliğine dek geçen süreçte iç içe olduğu Meydan Cami’nin açılışından mutluluk duyduğunu söyledi. 5 bin vakıf eserine Meydan Cami ile birlikte bir yenisinin daha eklendiğini kaydeden Hürata, “Bu mahallede dünyaya geldim, Allah’ıma şükür ediyorum ki bana bugünleri gösterdi. Meydan Camisi bizim çocukluğumuzdan gençlik yıllarımıza kadar hemhal olduğumuz bir cami. 2016 yılında restorasyon çalışmaları başlayan camimizin 2018’de açılışını gerçekleştiriyoruz. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz 5 bine yakın yapı kültür varlığına bir yenisini daha eklemiş oluyoruz. Vatandaşlarımız belki bir nebze olsun uzadı diye düşünebilirler ancak ama restorasyon aşamasında geçen 2 yıllık süreç uzun bir süreç değil. Çok kısa bir zamanda tamamladık diyebiliriz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Sayın Ahmet Hamdi Nayir olmak üzere herkese şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın duasının ardından Tarihi Meydan Cami’nin açılışı Vali Ahmet Hamdi Nayir, Vakıflar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali Hürata, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın tarafından gerçekleştirildi.