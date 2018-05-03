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Restore edilen Mısır Çarşısı ve Nusretiye Camisi yarın açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Mısır Çarşısı ve Nusretiye Camisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından hizmet vermeye başlayacak

İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Mısır Çarşısı ve Nusretiye Cami yeniden hizmete açılacak.

Sultan 3. Murad'ın eşi ve 3. Mehmet'in annesi Valide Safiye Sultan'ın isteği üzerine Mimar Davud Ağa tarafından 1597'de temeli atılan ve 60 yıl sonra Sultan 4. Mehmet'in annesi Valide Hatice Turhan Sultan'ın isteğiyle Mimar Mustafa Ağa tarafından 1663'te tamamlanan Mısır Çarşısı'nın, 2013'te başlayan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışması kapsamında Mısır Çarşısı'nın dış cephe ve iç mekan koridorlarının kutu profilleri ile çelik konstrüksiyonu tamamlanarak, platform yapıldı.

Dua Meydanı mahallinde bulunan kiracılar tahliye edildikten sonra muhdes ekler sökülüp, meydanda bulunan Dua Kürsüsü'nde araştırma raspası yapıldı ve boya altından orijinal kalem işleri ortaya çıkarılarak, kürsünün konservasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Ayrıca dua kürsüsünün mimari ve kalem işi tezyinat, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri hazırlanıp, Anıtlar Kurulu'na teslim edildi.

Mısır Çarşısı'nın iç mekan onarımları yapılırken, çarşının tonozları üzerindeki betonarme tabaka kırılarak alındı ve yerine ahşap çatı yapılarak üzeri kurşunla kaplandı. Öte yandan üst örtüde bulunan tonoz ve kubbelerin sıva ve kurşun örtü imalatları tamamlandı.

Ticaretin aksamaması amacıyla restorasyon çalışmalarına gece devam edildi.

- Camideki kalem işlerinin yüzde 70'i sağlam

Sultan 2. Mahmud tarafından 1823-1826 yılları arasında Krikor Amira Balyan'a yaptırılan Nusretiye Camisi'nin 2012'de başlayan restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

"Barok" üslubun kapanış "Ampir" üslubun başlangıç yapısı olarak değerlendirilen Nusretiye Camisinde yapılan kapsamlı restorasyon çalışmalarında, yapı genelinde yapılan araştırma raspaları neticesinde en nitelikli olan kalem işi tezyinatlara harim bölümünde rastlandı.

Üç kat olarak yapılan araştırma raspaları sonucu ortaya çıkarılan ve cami ile yaşıt olan 1826 yılı kalem işlerinin yüzde 70 kadarına sağlam olarak ulaşıldı.

"Tarama ve Noktasal Canlandırma" teknikleri ile ihyası gerçekleştirilen orijinal tezyinatlarda, sağlam olarak ulaşılan kısımlara hiçbir müdahalede bulunulmadı.

Özellikle ana kubbede ortaya çıkarılan Barok motifli kalem işlerinin Sultan 2. Mahmud dönemine ilişkin tek örnek oldukları biliniyor.

Restorasyonu tamamlanan Mısır Çarşısı ve Nusretiye Camisi yarın düzenlenecek törenle açılacak.

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Mısır Çarşısı Nusretiye Cami Vakıflar Genel Müdürlüğü

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