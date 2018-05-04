Restore edilen Mısır Çarşısı'nın açılış töreni

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eğer Türkiye şu son 16 yılda yaptığı atılımı, sağladığı istikrar ve güven ortamını 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirebilseydi bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restore edilen Mısır Çarşısı'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, dün Güney Kore'de olduğunu hatırlatarak, bu ülkenin 2. Dünya Savaşı sonrası kalkınma stratejisinin herkese ders olacak nitelikte olduğunu söyledi. Güney Kore'de yaşanan hava kirliliğine de dikkati çeken Erdoğan, "Onlar da baktım maske takıyorlar. Bak biz o yönde onları aştık." dedi.

Sanayileşmesinden şehirleşmesine kadar her şeyini planlayan, insanlarını buna göre eğiten, sanayisini buna göre kuran bir ülkenin nereden nereye gelebileceğini Kore'de gördüklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onun için takdire şayan. Aynı dönemde bizim yöneticilerimiz ne yapmış diye bakıyoruz, karşımıza tek parti döneminin CHP'si çıkıyor. Milletin ekmeğini karneye bağlayıp, inancıyla uğraşan, ecdat yadigarı eserleri yaşatmak bir yana, şu gördüğünüz Suriçi'nde adeta mescit bırakmayan, hepsini yıkan veya satan bir tek parti iktidarı vardı. İstanbul'a belediye başkanı olduğum zaman kimden aldım? CHP belediyesinden aldım. CHP belediyesinden aldığım zaman İstanbul'da ne vardı? Çöp dağları vardı, hava kirliliği vardı, atık su kanalları vardı. Çünkü CHP zihniyeti kirliliktir, CHP zihniyeti çöp dağlarıdır."