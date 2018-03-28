Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'a kötü haber geldi. Son dakika gelişmesine göre ünlü şarkıcı Resul Dindar'ın dün kaza geçiren annesi Meliha Dindar hayatını kaybetti.

Resul Dindar’ın annesi Meliha Dindar (53) ve babası Osman Dindar (60), dün motosikletlerinin kaya parçasına çarpıp devrilmesi sonucu yaralandı. Kazada ağır yaralanan anne Meliha Dindar hayatını kaybetti.

Kaza, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Arhavi-Hopa yolunda meydana geldi. Arhavi ilçesinden Hopa yönüne giden Osman Dindar yönetimindeki motosiklet, yola düşenÿkaya parçasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı.

Şarkıcı Resul Dindar’ın anne ve babası olduğu belirlenen yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Meliha Dindar, müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Meliha Dindar burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RESUL DİNDAR KİMDİR?

Karadeniz müziği sanatçısı Resul Dindar’ın hayatı merak ediliyor. Divane, Dalgalan Karadeniz ve Aşk-ı Meşk adında üç albümü bulunan Resul Dindar’ın yaşı ve kariyeri araştırılıyor. İşte Resul Dündar’ın hayatına ilişkin bazı detaylar!