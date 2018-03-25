Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

TSK’nın bölgede istikrarı sağlamak ve sınır güvenliğini sağlama amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun geçen hafta ele geçirdiği Afrin’den açıklama geldi. Yaklaşık 8 hafta süren operasyonda Afrin’i geçen pazar terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’den temizleyen TSK’nın bölgede çalışmalara devam ettiği açıklandı.
Reuters’a konuşan üst düzey bir askeri yetkili, “Afrin bölgesinde kontrol tamamen ele geçirildi ve biz de arama operasyonlarına devam ediyoruz ki Afrinliler güvenli bir şekilde evlerine dönebilsin” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, “Buradaki hayatı kısa ve orta vadede normale döndürmeye çalışıyoruz. Mobil mutfağımız var ve köylerde çalışıyoruz” dedi.
Afrin’de yaşayan Abdurrahman Nahsen Süleymanoğlu da Reuters’a, “Her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz, kadınların ve çocukların evlerine dönmesini istiyoruz. Artık yurtlarına dönebilirler” ifadesini kullandı.
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