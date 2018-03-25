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Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:12 | Son Güncelleme

TSK'nın terör örgütleri PKK, PYD/YPG, KCK ve IŞİD'e karşı başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu'nda geçtiğimiz hafta kritik bir gelişme yaşandı ve TSK ile birlikte Özgür Suriye Ordusu, Afrin'e girdi. Reuters'a konuşan askeri kaynaklar, bölgenin tamamen kontrol altında olduğunu açıklayarak, "Arama çalışmalarımız devam ediyor, böylelikle Afrinliler güvenli bir şekilde evlerine dönebilirler" ifadesini kullandı.

Reuters’a konuşan yetkililer: Kontrolü aldık, Afrinlileri bekliyoruz

TSK’nın bölgede istikrarı sağlamak ve sınır güvenliğini sağlama amacıyla başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’nda TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun geçen hafta ele geçirdiği Afrin’den açıklama geldi. Yaklaşık 8 hafta süren operasyonda Afrin’i geçen pazar terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’den temizleyen TSK’nın bölgede çalışmalara devam ettiği açıklandı.

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Reuters’a konuşan üst düzey bir askeri yetkili, “Afrin bölgesinde kontrol tamamen ele geçirildi ve biz de arama operasyonlarına devam ediyoruz ki Afrinliler güvenli bir şekilde evlerine dönebilsin” ifadesini kullandı. Reuters’a konuşan Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık, “Buradaki hayatı kısa ve orta vadede normale döndürmeye çalışıyoruz. Mobil mutfağımız var ve köylerde çalışıyoruz” dedi.

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Afrin’de yaşayan Abdurrahman Nahsen Süleymanoğlu da Reuters’a, “Her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz, kadınların ve çocukların evlerine dönmesini istiyoruz. Artık yurtlarına dönebilirler” ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytin Dalı Harekatı Reuters PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
afrini temizlemek için...aradan kaçıp turkiyede yan gelip yatanlar kullanilsin
Helal olsun İnşallah Kuzey Irak'ta sıra
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