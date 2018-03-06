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Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansına göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin isim değiştirmiş hâli Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) bağlı 1700 kadar teröristin diğer cephelerden Afrin'e sevk edildiğini duyurdu. Reuters, geçtiği son dakika haberine kaynak olarak terör örgütü SDG'den bir sözcüyü gösterdi.

Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Afrin'e sevk edilecek terör örgütü mensuplarının Deyrizor'dan bölgeye gönderilecekleri ifade edildi.

Ayrıntılar geliyor...

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı Reuters Son dakika TSK PYD PKK

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Okuyucu Yorumları 69 yorum
topunuz gelin
desene tüm teröristlerin kökünü biz kurutacaz
TERÖRİST ENAYİYDİ HER TÜRLÜ DONANIMA SAHİP SİLAHLARLA SAVAŞMAK İÇİN GELECEK , TERÖRİST KALLEŞLİĞİ BİLİR VUR KAÇ KEŞKE GELSELER SAYI AZALIR.
gelsinler gelsinler misafir umduğunu değil bulduğunu yer demiş Atalarımız onlara ikram edecek bir şeyde vardır elbet
Gelin gelin cami duvarına işiyorsunuz ecel sizi çağırıyor gelin!!
ulan tum dunya nefret ediyo bizden osmanlı ne cakmış bunlara arkadaş ellerine saglık
bence bütün dünyanın teröristleri gelsin hepsini birden gebertelim
hepsi gelsinde biran önce temizlensin dünyamız bu pisliklerden bunuda ancak Türk ordusu temizler paklar.
TSK YOGUN BOMBARDIMAN YAPARAK HEPSINI ORAYA GÖMECEK KALLEŞ ABD
bu haberlere gercekten seviniyorum. ne kadar gelirse o kadar cok temizleme imkani.
burdakı Tayyıbe ve soyunuda yollayın ki T.Ç kurtulsun.kan ve kaos ortamından.
Ölmeye Hoş Geldiniz...
gelin gelin ne kadar varsa gelsin hpinizi mehmetçik afrine gömecek
eee abd 4500 tır silahı boşuna vermedi 1700 teröristte verdikleri silahlarda imhâ olacak başka yolu yok
oh oh gelsinler gelecekleri varsa görecekleride vardır
HOŞGELMİŞLER BUYURSUNLAR BUYURSUNLAR EN ÖN SAFLARDA RİCA EDİYORUM TOPUNU....
Sahte vatanseverler, erdoğan’ın ve medyanın hamaset ve ırkçı propagandaları sayesinde çılgına dönmüş durumdalar. Öyle ki Türk ordusu Efrîn’i alamazsa son Türk devletinin, yani TC’nin tarihe karışacağına inanıyorlar. Erdoğan, bakanlar, başbakan, mülkü amirler, genelkurmay başkanı, belediye başkanları, kayyumlar, zabıtalar, bekçiler, hiçbir yeteneği olmayan devlet artistleri, kiralık ses ve sahne sanatçıları, sporcular, iş adamları, muhalefet partilerinin liderleri, milletvekilleri Efrîn’le yatıyorlar, Efrîn’le kalkıyorlar. Kazanan afrin ve ordaki kürt halki ve turkiyedeki gercek türkler olacak
GELSİNLEEEER..TEK,TEK ARAMAK ZAMAN KAYBIYDI..GELSİNLER Kİ BİRAN ÖNCE TEMİZLENSİNLER..BAKALIM AKIL HOCALARI KURTARABİLİCEKMİ ELİMİZDEN..
afrindeki alçaklar fırsat bulsa kaçacak ne yeni gelmesi yürek ister tsk nın karşısına çıkmak...onlar ancak fistan giyip kaçarlar
insanoğlu böyle işte eceline koşar. Allah askerimizin yardımcı olsun
gelsinler.
Gelin gelin; geleni, gereğince ağırlamak Türkün töresinde var.
elhamdülillah mehmetçiğimizin yanına destek olacak 1700 değil milyonlarda vatan evladı var. gerekirse gideriz. soyunuz sopunuz gelsede bu vatan aşkı ile şahadet serbetini içmek için olumden korkmayan türkleri ne yıkabilirf nede bolebilirsiniz.
Artık aramaya gerek kalmadı kendi ayaklarıyla geliyorlar.TÜRK ordusunun geri çekildiği tarihte görülmemiştir.Canımız yandı bi kere herkesin canını yakarız alayınız gelin toprağın altında şereflice yatanlardan olalım inşallah
Bu teröristlerin alayı gelsin, Türk askerinin polisinin gücünde hepside telef olacaklar,Türk askerinin gücünü hala anlayamadılar herhalde.
topunuz gelin lan biz hz muhammedin ordusuyuz allah yeter bize....
iyi imhanız kolaylaşır....
ne güzel hepsini orda gömeriz
Ölmeye geliyorlar Teröristler Gelsinler Afrin’e ölüm onları bekliyor.
çok eyleneceuk
hepiniz gelin toptan temizleyelim EVEL ALLAHIN İZNİYLE hepinizin hakkından geliriz
Nasil olsa yattigin yerden yazmasi kolay,pankart acip bizi afrine götür demekle olmuyor bu isler? Birileri koltuk derdine milletin cocugunu batakliga sürüyor,bir Allahin kuluda cikip ne yapiyorsun diyemiyor?Tüm suriyeyi verseler bir sehit eder mi?
@ressamibrahimi2017 mesele suriye mi e-cahil ...
bu insanlar gerçekten bu kadar gerizekalımı ey allahım sen islah et ne vaadediliyor bu oç lere...gelin amk 1700 değil 17 bin olsanız kaç yazar 1 ölürse 1 milyon diriliriz hazırız farketmez hiç
keşke öyle bi iyilik yapsalar...ikibini geberdi bi okadar daha temizlencek demekki
daha iyi aynı yerde it gibi gebertmek daha kolay olur Salın batı ve ABD bize iyilik yapıyor gelsinlerki hepsinin kafasını koparalım
yüz bini gelse ne yazar
alayına gider burda milliyetçilik çıkar
Cephe derken? Savaşmanın da bir onuru vardır! Bunlar cephe diye sivilleri kullanıyorlar.
Haber asgarapast algı meselesi iha lardan görüntülere bakıldığında kitleler halinde panik halde ordunun önünden kacıyorlar..
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