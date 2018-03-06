Reuters duyurdu! Binlerce terörist Afrin'e sevk ediliyor

Afrin'e sevk edilecek terör örgütü mensuplarının Deyrizor'dan bölgeye gönderilecekleri ifade edildi.
Ayrıntılar geliyor...
İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde
Kuzey Kore ve Güney Kore anlaştı!
Akdeniz'de kriz! ABD 6. filo ile koruyacak iddiası
FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
Babasının ardından şimdi de kızı düştü! Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Yasak aşk skandalı! Eşini kayınbiraderine öldürttü, ceza indirimi aldı
Kerem Kılıçdaroğlu baba ocağına döndü! Büyük değişim
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
Ne olduğunu dahi anlamamıştı! Bahçesinde bulduğu canlıyı ölümden kurtardı
Objektif karşısında yarı çıplak!
Bu telefon Türkiye'yi sallayacak! Geliyor!
BTK Başkanı Sayan’dan ‘casus yazılım’ açıklaması geldi
Okuyucu Yorumları 69 yorum