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Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 12:12 | Son Güncelleme

Bu sabah Akdeniz'e doğru ilerleyen Rus eğitim gemisi Perekop'ta, can yeleği giymiş onlarca asker güvertede İstanbul'u izledi.

Reuters fotoğrafladı: İstanbul Boğazı'ndan geçtiler!

Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşa 2015'ten bu yana rejimi desteklemek için katılan Rusya, bir savaş gemisini daha Akdeniz'e gönderdi.

Rus donanmasına ait Perekop isimli eğitim gemisi, bu sabah İstanbul Boğazı'ndan geçti.

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Uluslararası haber ajansı Reuters'ın foto muhabiri Murad Sezer, Rus gemisini Ortaköy ve Üsküdar önünde görüntüledi.

Reuters'ın karelerinde, can yeleği giymiş onlarca Rus askeri güverteden İstanbul'u izliyor.

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Mart ayı içerisinde Amiral Essen ve Pytlivy isimli Rus gemileri yine İstanbul Boğazı'ndan geçerek Suriye'ye gitmişti.

Beşar Esad tarafından Akdeniz kıyısındaki Tartus deniz üssü Rusya'ya 49 yıllığına bedelsiz verildi.

Yarım asır boyunca üsteki Rus faaliyetleri Suriye tarafından denetlenemeyecek, Şam yönetiminin Tartus'ta hiçbir kontrolü olmayacak.

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25 yıl uzatma opsiyonu bulunan anlaşmaya göre, Rusya’nın üste barındıracağı taşınabilir ve taşınmaz tüm mallar arama, el koyma ve diğer işlemlere tabi tutulamayacak.

Anlaşmadaki "Rusya, donanma tesisini korumak için gerekli sayıda askeri gönderme hakkına sahiptir" ifadesi dikkat çekici.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ulan, mısır süveyş kanalından milyarlarca dolar kazanırken bizim ıstanbul be çanakkale boğazları yolgeçen hanı. belliki cumhuriyeti kuranlardan bazı hainler ege adaları ile boğazları peşkeş çekmiş. tıpkı ıraktaki petrol yatakları gibi.
ulan, mısır süveyş kanalından milyarlarca dolar kazanırken bizim ıstanbul be çanakkale boğazları yolgeçen hanı. belliki cumhuriyeti kuranlardan bazı hainler ege adaları ile boğazları peşkeş çekmiş. tıpkı ıraktaki petrol yatakları gibi.
memlekette senin gibi gerizekalı varken ayakta kalması bile mucize
Suriye yok artık zaten. Rusya yönetiyor Esadı
süveyş kanalının hukukî durumu ile boğazlarınki çok farklıdır.
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