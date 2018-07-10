Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıkladı.

Buna göre, Savunma Bakanlığı'na Hulusi Akar getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi açıklamasından sonra kürsüye çağrılan yeni kabine üyeleri tek tek gazetecilere tanıtıldı. Ardından da tüm kabine Erdoğan’la birlikte fotoğraf verdi. O esnada Hulusi Akar’ın hazır ola geçmesi gazetecilerin objektifine böyle yansıdı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir numaralı koltuğuna oturacak isim, Orgeneral Hulusi Akar, 1952 yılında Kayseri’de doğdu.

Lise eğitimini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile aynı yıllarda, “taş mektep” adıyla sinema filmi de çekilen Kayseri Lisesi’nde tamamladı.

1972'de Kara Harp Okulu, 1973'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu.

1982'de Kara Harp Akademisi'ni, 1985'te Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

HULUSİ AKAR 2015’TE GENELKURMAY BAŞKANI OLDU

Akar’ın general rütbesindeki ilk görev yeri, Tunceli’nin Hozat ilçesiydi.

Terörle mücadelenin yoğun olduğu 1998-200 yılları arasında, Hozat’ta İçgüvenlik Tugay Komutanı olarak görev yaptı.

Akar 2002’de tümgeneral, 2007’de de korgeneral oldu. 2011 yılında, orgeneral rütbesine 1. sırada terfi etti. 2013 yılında ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yükseldi. Akar, 2015 YAŞ kararıyla Genelkurmay Başkanı oldu.



