Reuters son dakika olarak duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğü, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtildi.
Sivil ve masum kişilerin ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği hatırlatılan açıklamada, harekat sırasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edildiği vurgulandı.
Açıklamada, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dahil temel insani ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasının ardından öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunduğu, eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatıldığı ifade edildi.
Zeytin Dalı Harekatı ile yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın da etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
"KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGELER ELE GEÇİRİLDİ"
Açıklamada, "Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir." denildi.
Harekatın başlangıcından itibaren 3393 teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
SİVİLLER İÇİN KORİDOR HAZIRLANDI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.
Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini kuşatmaya alırken, güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkanı sağladı.
212 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI
TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.
Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.
TSK: 3 BİN 393 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393 oldu.
"YPG ÇEKİLİNCE GÜVENLİĞİ ABD VE TSK SAĞLAYACAK"
TSK'nın açıklaması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da, Afrin operasyonu sonrası Menbiç'e düzenlenecek operasyonla ilgili "YPG çekilince güvenliği ABD ve Türk askerleri sağlayacak" dedi.
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