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Reuters son dakika olarak duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 10:47 | Son Güncelleme

Reuters'ın son dakika haberine göre, TSK ve ÖSO güçleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in etrafını kuşattı. TSK'da 12 Mart'tan itibaren kent merkezinin kuşatıldığını, kritik bölgelerin ise ele geçirildiğini açıkladı. Afrin haberi sonrası açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Menbiç'te de YPG'li teröristlerin çekileceğini, bölgede güvenliğin ABD ve Türk askerleri tarafından sağlanacağını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sürdürüldüğü, harekatın planlama ve icrasında yalnızca teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı belirtildi.

Sivil ve masum kişilerin ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği hatırlatılan açıklamada, harekat sırasında tüm faaliyetlerin hem askeri hem ahlaki değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir anlayışla icra edildiği vurgulandı.

Açıklamada, harekat bölgesinde kalan sivillerin sağlık hizmetleri dahil temel insani ihtiyaçlarının özveriyle karşılandığı belirtildi. Bu kapsamda ele geçirilen bölgelerde güvenliğin sağlanmasının ardından öncelikle bölge halkının evlerine dönmelerine yardımcı olunduğu, eş zamanlı olarak Kızılay ve AFAD ile koordineli şekilde insani yardım faaliyetleri başlatıldığı ifade edildi.

Zeytin Dalı Harekatı ile yalnızca PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütünün değil, aynı zamanda terör örgütü DEAŞ'ın da etkisiz hale getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

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"KRİTİK ÖNEME SAHİP BÖLGELER ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada, "Harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 12 Mart 2018 tarihinden itibaren Afrin kent merkezi kuşatılmış, müteakip harekat için kritik öneme sahip bölgeler ele geçirilmiştir." denildi.

Harekatın başlangıcından itibaren 3393 teröristin etkisiz hale getirildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da harekat esnasında sivil/masum bölge halkının zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilmektedir. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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SİVİLLER İÇİN KORİDOR HAZIRLANDI

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin ilçe merkezinin kuşatmasını tamamladı ve sivillerin güvenli çıkışını kolaylaştıracak bir koridor hazırladı.

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin kent merkezini kuşatmaya alırken, güneyden kent merkezini terk etmek isteyen siviller için güvenli koridor imkanı sağladı.

212 BÖLGE KONTROL ALTINA ALINDI

TSK ve ÖSO, dün 12 köyü kurtarmıştı. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, dün akşamki açıklamasında 175'i köy, 37'si kritik nokta olmak üzere toplam 212 bölgenin kontrol altına alındığı, kurtarılan toplam alanın bin 102 kilometrekareye ulaştığını söylemişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın yığınak ve savunma hatları, büyük ölçüde Afrin ilçe merkezinde bulunuyor. Beldelerdeki sivilleri canlı kalkan yapabilmek için nüfusu zorla ilçe merkezine yönlendiren terör örgütü, merkezden Beşşar Esed rejimi ve askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gitmek isteyen Arap ve Kürt nüfusa ise engel oluyor. Sivillerin alıkonulması, Birleşmiş Milletlerden de tepki görüyor.

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TSK: 3 BİN 393 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 393 oldu.

"YPG ÇEKİLİNCE GÜVENLİĞİ ABD VE TSK SAĞLAYACAK"

TSK'nın açıklaması sonrası Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'da, Afrin operasyonu sonrası Menbiç'e düzenlenecek operasyonla ilgili "YPG çekilince güvenliği ABD ve Türk askerleri sağlayacak" dedi.

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Zeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklamasıZeytin Dalı Harekâtında neler yaşanıyor? TSK'dan son dakika Afrin açıklaması
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Okuyucu Yorumları 39 yorum
çok şükür allah mehmetçiğe zeval vermesin ne mutlu müslanım türküm diyene
kılıç zoruyla müslüman olan bir toplum yine gider müslümani katleder. Barbarsiniz
Amin kardeşim
@brncorap İslam dininde zorlama yoktur. Eğer olsaydı 500 yıl osmanlı egemenliğinde kalan Yunanistan Bulgaristan bugün müslüman olurdu.
muslumanlikla alakaniz olsaydi muslumanlari katletmezdiniz
@gercek_2018 zorlama olsaydı sen olmazdın şimdi öküz
@gercek_2018 konuşma dağ ayısı biz kılıç zoruyla Müslüman olmadık
TÜRKLÜK ŞEREFTİR SEREFI OLMAYAN NEREDEN BILSIN.. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
Çok şükür darısı Kuzey Irak'a
@emrah_erdemoglu_1985 İyi de Suriye sınırımız tammamen işgal altında orayı kabullenmişsin belli.
hadi hayirlisi sira içimizdeki hainlere gelsin
İnşallah kardeşim içimizdeki hain köpekleri de gomsek bizi kimse tutamaz allahın izniyle
yapacak şey çok basit kaçış tünelleri tespit edilsin, yeraltına kamera yerleştirilsin kaçanlar kamerada görülünce bölgeye öldücü gazlar sıkılsın böylelikle ne oldupunu anlamazlar bile
orda ne isimiz varsa teroristlerlen beraber savasmak insanin zoruna gidiyor oso teror orgutu!
ÖSO'cular Canlı yakalayıp kafalarını kesin PYD'lilerin
israilin pkklı ve pydli dölleri gebere gebere azalıyorlar.TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ORDUSU VE MİLLETİNE ZAFERİ KUTLU OLSUN.
helal be kardeşlerim Allah yar ve yardımcınız olsun Osmanlı geliyor dünyaya hak adeleti göstermeye köstebekler kaçacak delik arayın kuzey ırak az kaldı sizede hepiniz paramparça olacaksınız kökünüz kazınacak
ÇOOK ŞÜKÜR ALLAH’IM SEN MEHMETÇİĞİMİ KORU. AMİN.
Türk olmak,Türkiyeli olmak ayrıcalıktır...Allah askerimizi vatanımızı hainlerden kahpelerden korusun
Rabbim Askerimize yardım etsin artık analar ağlamasın
Ya Allah Bismillah hadi baslayalım.
Bundan sonrası hermeniler icin kabus dolu günlerin başlangıcının startı yıllarca dedik insanları öldürmeyin kalleşce pusu kurmayın Allahın verdiği canı ancak Allah alır sözünü yıllarca söylendi artık bu ordu durmayacak son silahlı hermeni son cukurda mağarada öldürülünce bu saldırı sonlanacak bunu isteyen sizsiniz 40 yıldır aldığınız canlar ın hesabının sorulması bu sekilde görüldüğü gibi alınacak.
Türkiye savaşsın yerler ele geçirsin, sonra abd ile Türkiye güvenliği sağlasın. Yatacak yerniz yok abd
Ver mehteri ver mehteri maşallah zafer ALLAHINDIR
Bir mücde daha verelim son füzedenemesinde sinoptan fırlatılan füzeyi hatay üzerinden tekrar geri döndürürerek sinopa geri getrildi artık teknoliji bizim icin son safhada..
bu aralar yunanistan bi salaklik yapsada bize bi kafa tutsa Valla afrin membiç derken yunaninda aliriz. ALLAHIM şu yunanin kafasini karistirda bize bi kafa tutsun.
@namik_idi vay geri zekalı vay. git verdiğin adaları alsana? boş herif
Tam akp kafası. Allah mı verecek sana fırsat. Cia bir ülkenin kafasını karıştırmak için Allah'a el mi açıyor? Ulan siz değil savaşmak, götünüzü çekemezsiniz davar sürüleri. git de verdiğin adaları geri al bari. Savaşacakmış dangalak.
YPG çekiliyor güvenliği abd ve türkiye sağlıyor abd ye güven mi olur
burdan tüm tekstilcilerin acil önlem almasını istiyoruz .. yine raflar boşalıp "fistan" tüketimi hat safhaya ulaşacak ...:)
SAKIN CANLI YAKALAMAYIN
vatan hainleri çocuk istismar cıları na idam
ya temizliyor ypg ye tekrar veriyoruz yada abd ye niye temizliyoruz anlamadimki madem onlara birakcaz bida
anlayamadıhım okadar eziyeti biz çektik şehitleri biz verdik neden amerikayla sağlıyormuşuz güvenliği bölgede kalan hainlerin kaçmasına musade için bir pilan bence
İyi de esas Fırat 'ın doğusu ne olacak? Orada da anlaştık mı?
Allah'imiza şükür.ayaginiza taşa,degdirmesin.Allah yar ve yardımcınız olsun.ama membic den ouclerin çekilmesini beklemeyin vurun,Allah aşkına vurun.lese çevirin hepsini.ilk fırsatta onlar yine bu oyunu oynarlar yoksa...
Afrin temizlenince ABD'nin ne bok işi var Afrin ve Menbiç'te bunlar aynı kene gibi yapıştılar suriye ve Irak'ı. bunların olduğu yerde huzur olmaz.bu ABD teröristin elebaşı.
chpli çamın çırpınışları pydyi kurtaramadı.
Allah Mehmetçiği yardımcısı olsun.Asıl savaş şimdi başlıyor. Şehir savaşının zor olduğunu kendi topraklarımızdaki Sur'un 3 ayda ancak temizlenebilmesinden biliyoruz. Sur'da yapılan hendeğinden ,yığınağına kadar açılım sevdalılarının tavizleriyle yapıldığını da unutmadık. Afrinde umarım bu tip yığınak ve tuzaklar yoktur ve ordumuz hedefine en az kayıpla ulaşır. Ve bu operasyondan sonra da ülkemize sığınmış olan Suriyelilerin hiç olmazsa bir kısmı ülkelerine dönüp kendi toprakları için mücadele ederler. Elalemin yanlış politikalarının bedelini benim Mehmetçiği kanı ile ödemek zorunda kalmamalı.
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