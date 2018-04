"Revnakın İzdüşümü" Sergisi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddialarına ilişkin, "Muhteşem, herkesin alkışladığı ve memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayanlar, tarih duygusuna sahip olmayanlar, Çanakkale'nin manasını bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Kadınları koymadı...' Yahu nasıl koymadık. O on altı hanım ne o sahnede? Sahne yoktu, orası sahne değil. Tiyatro eseri değil, sadece türkünün söylendiği bir hadise ve Devlet Tiyatroları'ndan da istediğimiz bu. Devlet Tiyatrosu bildiri yayınladı, anlattı. Meclis Başkanlığı anlattı fakat bizim çocuk bina okur, döner döner yine okur. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık, hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclismiş hiç ondan bahsetmek yok. 'Hanımlar konmadı' dolu her taraf." dedi.

Kahraman, tarihle bağın sürdürülmesi, değerlerin yaşatılması gerektiğini vurgulayarak, TBMM'de Meclis Sohbetleri adıyla yeni bir çalışma başlattıklarını ve her ayın son çarşamba günü birer oturum düzenlediklerini söyledi.

Konuşmasında, Meclis'te kadın oyuncuların sahneye çıkarılmadığı iddialarına da değinen Kahraman, televizyonda bir programda Kastamonu'da öğrencilerinin bir AVM'de gösteri yaptıklarını gördüğünü, bunun üzerine öğrencileri aynı performansı sergilemeleri için TBMM'ye davet ettiklerini, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü'nden çalışma için destek istendiğini dile getirdi.

Kahraman, ancak Devlet Tiyatrosu'nun, "Oyuncular da profesyonel olsun, lise talebeleri beceremeyebilirler. Onun için oyuncular da Devlet Tiyatrosu'ndan olsun" dediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Yapacak olduğunuz ne? Sahnede 3 profesör, Mehmet Ali Şahin Bey oturumu yönetiyor, zaten sahne değil tören salonudur orası. Ön tarafa da 9 asker Çanakkale'deki askerin kıyafetiyle, sembolik olarak o askerler bulunsun ve hanımlardan, beylerden oluşan koro Çanakkale'yi salonda terennüm etsinler. Açılışı TBMM Başkanvekili, İlim, Kültür, Sanat Başkanlığına bakan değerli arkadaşım Ahmet Aydın yapıyor. O, tam 'hoşgeldin' diyecek, ışıklar sönecek. 'Ya ne oldu acaba, arıza mı var?' diyecek herkes, bir de bakacaklar ki Çanakkale çalıyor ve o günün kıyafetiyle askerlerimiz içeri girecekler. Yapılacak iş ne? Sadece ve sadece Çanakkale Türküsü'nün söylenmesi. Söyleyenler içinde on altı tane hanım var, 13 erkek, 29 kişi salonda, 9 askerimiz orada. Muhteşem, herkesin alkışladığı ve memnun kaldığı bir program. Arkasından şehitlik ruhuna sahip olmayanlar, tarih duygusuna sahip olmayanlar, Çanakkale'nin manasını bilmeyenler, 'Meclis Başkanı ne yaptı biliyor musunuz? Kadınları koymadı...' Yahu nasıl koymadık. O on altı hanım ne o sahnede? Sahne yoktu, orası sahne değil. Tiyatro eseri değil, sadece türkünün söylendiği bir hadise ve Devlet Tiyatroları'ndan da istediğimiz bu. Devlet Tiyatrosu bildiri yayınladı, anlattı. Meclis Başkanlığı anlattı fakat bizim çocuk bina okur, döner döner yine okur. Ruh, duygu, dürüstlük, şahsiyet, haysiyet lazım. Müthiş bir faaliyet yaptık, hiç ondan bahsetmek yok. Çanakkale ruhuymuş, Gazi Meclismiş hiç ondan bahsetmek yok. 'Hanımlar konmadı' dolu her taraf."