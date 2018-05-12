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Reyhanlı Barajı'nda gelecek yıl su tutulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "Ne olursa olsun arkadaşlarıma talimat verdim, Reyhanlı Barajı'nda şu anda çalışmalar hızla devam edecek ve 2019 yılı Temmuz ayında su tutulacak. Bu müjdeyi verin"

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ne olursa olsun arkadaşlarıma talimat verdim, Reyhanlı Barajı'nda şu anda çalışmalar hızla devam edecek ve 2019 yılı Temmuz ayında su tutulacak. Bu müjdeyi verin" dedi.

Hatay Valiliğini ziyaret eden Eroğlu, Vali Erdal Ata ile görüşerek Valilik bahçesine fidan dikti.

Eroğlu, daha sonra Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Hatay'ın hükümetin en çok değer verdiği illerden biri olduğunu söyledi.

Kente heybelerinin dolu bir şekilde geldiklerini, 10 tesisin temel atma ve açılış törenlerinin yapılacağını anlatan Eroğlu, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Hatay'daki orman teşkilatının önemine dikkati çeken Eroğlu, "Çünkü biliyorsunuz, kırsaldaki insanlara çok büyük destek veriyoruz. Hatta ben buradaki insanların çalışkanlığını görünce vekillerim, valim biliyor, buradaki ORKÖY dediğiniz orman mahallerinde en büyük desteği burada veriyoruz. Onlara göç etmeden yerinde geçimini temin edecek bir kırsal kalkınma modeli oluşturduk." ifadesini kullandı.

Belen'in de önemine dikkati çeken Eroğlu, lezzetiyle meşhur olan ilçeye yöresel ürünlerin satışının sağlanacağı bir alan oluşturacaklarını dile getirdi.

Eroğlu, Erzin ilçesi sınırındaki Şahin Tepesi'nin de tabiat parkı olacağının müjdesini vererek protokolünü imzaladı.

Reyhanlı Barajı'nın inşaatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Reyhanlı Barajı gecikti, ben çok üzüldüm, neden ama? Gecikme sebebi biz değiliz, DSİ'nin kabahati yok, maalesef yargı defalarca yapılan ihaleyi bozdu. Birisi şikayet ediyor, dava açıyor ondan alıp mahkeme kararı 'onu buna vereceksin' diyor, o başlıyor, ondan sonra o mahkemeye gidiyor. Yani hayret ettim, Reyhanlı Barajı'nda hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Bu sefer ondan alıp öbürüne veriyor, tabii bunu alıp verinceye kadar tasfiye süreci var, yeniden teslimi var. O kadar çok sıkıldık ki artık en son dedim ki ne olursa olsun arkadaşlarıma talimat verdim. Reyhanlı Barajı'nda şu anda çalışmalar hızla devam edecek ve 2019 yılı Temmuz ayında su tutulacak. Bu müjdeyi verin. Reyhanlı'nın sebebi maalesef biz değil, açılan davalardır."

Eroğlu, tamamlanan Büyük Karaçay Barajı'nın Antakya ve civarının 2060 yılına kadar içme suyunu temin edecek bir hat olduğunu anlattı.

- 73 yatırımın 54'ü tamamlandı

Daha önce 2017 yılında 73 müjde verdiğini hatırlatan Eroğlu, bu müjdelerin 892 milyon lira değerinde olduğunu söyledi.

Kısa sürede bu yatırımlardan 54'ünü tamamladıklarını aktaran Eroğlu, "19 tane kaldı. Bunların da kimisi yüzde 32-34'te kimisi yüzde 65'te kimisi de yüzde 85'te. İnşallah bunları da bu yıl sonuna kadar bitireceğiz." diye konuştu.

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