Reyhanlı Barajı'nda gelecek yıl su tutulacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ne olursa olsun arkadaşlarıma talimat verdim, Reyhanlı Barajı'nda şu anda çalışmalar hızla devam edecek ve 2019 yılı Temmuz ayında su tutulacak. Bu müjdeyi verin" dedi.

Hatay Valiliğini ziyaret eden Eroğlu, Vali Erdal Ata ile görüşerek Valilik bahçesine fidan dikti.

Eroğlu, daha sonra Abdurrahman Melek Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Hatay'ın hükümetin en çok değer verdiği illerden biri olduğunu söyledi.

Kente heybelerinin dolu bir şekilde geldiklerini, 10 tesisin temel atma ve açılış törenlerinin yapılacağını anlatan Eroğlu, yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Hatay'daki orman teşkilatının önemine dikkati çeken Eroğlu, "Çünkü biliyorsunuz, kırsaldaki insanlara çok büyük destek veriyoruz. Hatta ben buradaki insanların çalışkanlığını görünce vekillerim, valim biliyor, buradaki ORKÖY dediğiniz orman mahallerinde en büyük desteği burada veriyoruz. Onlara göç etmeden yerinde geçimini temin edecek bir kırsal kalkınma modeli oluşturduk." ifadesini kullandı.