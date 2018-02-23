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Reyhanlı davasında son dakika karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 14:53 | Son Güncelleme

Son dakika habere göre, Reyhanlı saldırısının faili ve planlayıcısı olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, 9 sandığa 53’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 4 bin 32 yıl hapis cezası verdi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, 33 sanığın yargılandığı davada hükmünü açıkladı. Buna göre, saldırıların planlayıcısı ve faili olduğu suçlamasıyla yargılanan sanık Nasır Eskiocak, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ile 5'i çocuk 53 kişiyi öldürmek suçlarından 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Eskiocak'a öldürmeye teşebbüs, izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, yaralama ve mala zarar verme suçlarından da ceza verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te düzenlenen bombalı saldırılarda 52 kişi hayatını kaybetmişti. Davanın açılmasının ardından saldırıda yaralanan bir kişi daha hayatını kaybetmiş ve ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede ikisi Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan elli ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenmişti. Sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme", "öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "suçluyu kayırma" ve "130 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamaları da yöneltilmişti.

Davanın görülmesine Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli mahkeme ve savcılıkların kaldırılmasının ardından dava Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, buradan da güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
direk oldurun daha iyi niye bedava yasatiyonuz
meclis özel terör yasaları çıkartmalı artık bu yasalar idamı da içermeli ler masumiyetini ıspatlamaları için belli bir sure tanınır ıspatlayamazsa idam edilir en azından yaptığında ölen aileler birazda olsa huzur bulmuş olurlar böyleleride içeride büyütmezler
Böyle saçma sapan ceza sistemi yasası olmaz ya 53 kez ne ya, İdam cezası verilmeyeceğine göre Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası denmesi yeter
8 bin yil verseniz ne olur. mantiksiz
Çok çok az.Direkt Yer altı madenine Güneş yüzü görmemek üzere
53 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI NOLUYO AÇIKLARMISINIZ KISACA DİREK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DİYEMİYORMUSUNUZ İKİNCİSİ KİM 4 BİN YIL YAŞAMIŞTA 4 BİN YIL HAPİS CEZASI VERİYORSUNUZ O KADAR ÇOK KOMİKSİNİZKİ KISACASI BUNADA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DESENİZE AH İDAM AH NERDESİN SENİN OLMADIĞIN YERDE ADALET SİSTEMİ İŞTE BU KADAR KOMİK...
@keremsarac1984 53 kez ağırlaştırılmış müebbet demek bundan sonraki gelecek aflanrdan yararlanmaması için
yo yo 59 kez ağırlaştırılmış müebbet az 100 falan yapın onu sonra itiraz edin 150 yapın ..Hayır 1 kez müebbetle 100 kez müebbetin arasındaki fark nedir işte size kanunların saçmalığı dalga geçer gibi adam 100 kere ölüp dirilip müebbet mi yatacak yani hayır bari deyin ki 20 kez müebbet alan idam cezası uygulanır bi anlamı olsun .
bu suçlulara ağır ceza vermek yerine kontrolu olarak ölene kadar pis ve ağır işlerde çalıştırın bari gelir olarak ülkeye bir katkıları olsun.. boş boş ölmesinler içeride
ölene kadar milletin parasıyla besleyene kadar idam edin bitsin.
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