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Reyhanlı’da 2.5 ton bozuk süt ve yoğurt ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Belediye Zabıta ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde sağlıksız şartlarda üretilen 2,5 ton süt ve yoğurt ele geçirildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde Belediye Zabıta ekipleri ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde sağlıksız şartlarda üretilen 2,5 ton süt ve yoğurt ele geçirildi. Reyhanlı'nın Harran Mahallesi?ne bağlı Güverada yerleşim alanında sağlıksız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde süt ve ürünleri imal edildiğini belirleyen ekipler iş yerine baskın düzenledi. Yapılan incelemede 2,5 ton süt ve yoğurt ele geçirildi. Suriye uyruklu işyeri sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen ürünlerde toprağa gömülerek imha edildi. Zabıta yetkilileri vatandaşları bir kez daha uyararak, dikkatli olmalarını istedi.

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