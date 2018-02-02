"Reyhanlı'da sivillerin hayatını kaybetmesinden kaygılıyız"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yönelik roketli saldırılarda sivillerin hayatını kaybetmesinden dolayı kaygı duyduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Afrin'den PYD/PKK teröristlerince Türkiye'de sivillere yönelik yapılan roket atışlarına ilişkin AA muhabirine konuştu.
Sivil ölümlerine ilişkin haberlerden kaygı duyduklarını belirten yetkili, "Reyhanlı'da 17 yaşında bir kızın ölümü dahil olmak üzere bütün sivil kayıplarına ilişkin kaygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Yetkili, sivillere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, "Bütün taraflara kısıtlama yapmaları ve sivil ölümlerinin önüne geçmeleri çağrısını yapıyoruz." dedi.
(AA)
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