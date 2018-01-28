Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Bayır Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, diğeri boş araziye düştü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş önlemi aldı.
Duvarları yıkılan evde maddi hasar oluştu. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Ayrıntılar geliyor...
Sınır ve Afrin'de sıcak saatler yaşanıyor! İşte son kareler
Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı ele geçirildi!
Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz
İnternet İngiltere'deki seks işçiliğini nasıl değiştirdi?
Obama'nın siyasi kariyerini bitirmemek için saklanan fotoğraf yayınlandı
Genç kız hayatının korkusunu yaşamıştı! Olayda yeni gelişme
Korkudan evden dışarı çıkamıyor!
PYD/PKK'nın Halep'teki sızma girişimi engellendi
AK Parti - MHP ittifakında formül bulundu: Çatı aday
Erdoğan'dan CHP'li vekillere: Ulan ahlaksızlar...
Sessiz sedasız iPhone X'i satışlarda solladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum