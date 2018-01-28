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Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 16:36 | Son Güncelleme 24 dakika önce

Son dakika haberine göre Suriye'nin Afrin kentinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesi kent merkezine roketli saldırı yapıldı.

Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Bayır Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, diğeri boş araziye düştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş önlemi aldı.

Duvarları yıkılan evde maddi hasar oluştu. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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