Reyhanlı'da son dakika gelişmesi! Kent merkezine roket atıldı

Terör örgütü YPG-PYD kontrolündeki Afrin bölgesinden ateşlenen 2 roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Bayır Mahallesi'ndeki bir evin üzerine, diğeri boş araziye düştü.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri geniş önlemi aldı.

Duvarları yıkılan evde maddi hasar oluştu. Roketli saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ayrıntılar geliyor...