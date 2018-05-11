Reyhanlı'daki bombalı saldırılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı saldırının yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Reyhanlı Belediyesi önünde toplanan ve saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarının da arasında yer aldığı grup, 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na kadar yürüdü. Burada düzenlenen törende saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okundu.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin adının tek tek okunduğu anma etkinliğinde dua edildi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Reyhanlı'nın 11 Mayıs'ta çok acı bir hadise yaşadığını söyledi.

Saldırıyı unutmanın mümkün olmadığını belirten Çobanoğlu, ''Yüreğimizi parçaladı. Suriye krizi başladığı günden bu yana bu yükü en fazla sırtında taşıyan Reyhanlı olmuştur. Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptı, ekmeğini ve suyunu bölüştü ve misafirperverliğini gösterdi. 11 Mayıs'ta hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalan yakınlarına başsağlığı diliyorum.'' diye konuştu.

11 Mayıs Şehitler Dernek Başkanı Ahmet Tuna da 11 Mayıs gününün asla unutulmayacağını dile getirerek "Tek dileğimiz bir daha böyle acıların yaşanmaması. 11 Mayıs kalbimizin derinliklerinde yaşamaya devam edecektir." dedi.

Bombalı saldırılar sonucu hayatını kaybedenler, Mehmet Fatih Tosyalı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından da okulda düzenlenen etkinlikle anıldı. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sunum sırasında duygusal anlar yaşandı.

Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde 5 yıl önce gerçekleşen iki ayrı patlamada 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

