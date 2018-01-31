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Reyhanlı'ya 5. roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 16:53 | Son Güncelleme

Suriye'den atılan bir roket daha Reyhanlı'ya isabet etti.

Reyhanlı'ya 5. roket atıldı

Ayrıntılar birazdan...

Reyhanlı'ya iki roket atıldı, 17 yaşındaki genç kız öldü
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye roket Suriye reyhanlı Afrin

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