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Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 16:53 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü PYD/PKK üyelerince Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düzenlenen dört ayrı roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, sabah saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra da aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Öğle saatlerinde ise aynı mahalleye iki ayrı roketli saldırı daha oldu. Atılan roketler boş durumdaki eve ve yola isabet etti.

Olay yerlerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda yaralanan üç kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye roket Suriye reyhanlı Afrin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Hani afrin alınmıştı bitmişti bu roket nerden atıldı gene mi kandırıyor!!! Şam'da cuma ortadoğuda bizden habersiz kuş uçamaz deyip pyd eskortlugunda süleyman şah türbesi kaçıran PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar yine ni KANDIRIYOR
Vatanseverlik taslayıp VATANHAİNLİĞİ yapanlara, "hani füze savunma sistemimiz.Kandırdınız Milleti "diyerek içindeki kahpeliği Kusanlara yazıklar olsun Füze savunma sistemimizizn yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz ama Füze savunma sistemleri RPG yada LAV yada Havan Mermilerine karşı kullanılmaz Bu kafayla giderseniz"_Keleş mermisinin peşinede bir Füze taksaydınız ya" dersiniz AFRİN harekatı PKK yı Sınırımızdan silmek için yapılıyor.Sınırımızda oldukları sürece o roketleri atabilecekleri menzildeyiz demektir alçaklığınızında sınırı olsun biraz
@palermo544 40 yildir beceremedigini simdi mi yapiyor, avcunuzu alirsiniz.kandirilmaya devam.
@arode hewalcan şaşırtmadın bizi İYİ parti troleride CHP li lerde hep aynı sözü kullanıyor sadece sen tarafını belli ediyorsun.Onlar etmiyor Onların yazdıklarını okuyanlarda"vay be.Ne duyarlı bir Vatandaşmış" zannediyor hayır hepiniz aynı bokun sineğisiniz
hava savunma sistemlerinin konvansiyonel silahlara karşı yapabileceği bir şey yok , bunu biliyoruz, sen başka şeyler söyle.. olur olmaz her konuda CHP ye sataşmaktan vazgeç. birazcık insan ol..
Hava savunma sistemimiz tirt anlaşılan kiytirik terör şebekeleri bile roket isabet ettiriyorsa Koca uçak gemisi ve firkateynleri olan ülkeler neler yapmaz. Yerden havaya havadan havaya füze sistemleri bizde yok. O bayraktarı çok övüyorlar ama pervane motorlu iha mı kaldı yahu American Lockhed martin gibi jet motorlu ihalar Predatorler yapin oyuncak yapmayin. Bayraktarın bütün parçaları israilden alınıyor oda ayrı bi muamma
turkiyenin derdi o bolgedeki nufusu degistirmek, o bolge alevi nusayrilerinin oldugu bolge, bilincli osoya attirip, ypg yapti diyip savasi kizistirmak ve nufusu goc ettirip o bolgeye sunni araplari yerlestirmek istiyor, gaye bu turkiyenin.
@arode Kendi Şehirlerini bombalayıp 1Milyon İnsanı Öldüren 15 Milyon İnsanıda Yaşadıkları evlerinden köylerinden göçe zorlayan ESED in derdi neydi? onuda yazda bilelim ne kadar çakal olduğunu
@arode SENİ JAPON PİYADESİ TÜRKİYENİN GAYESİ DİYORSUN SEN TC VATANDAŞI DEĞİLMİSİN?
tabipler birliğinden basın açıklaması bekliyoruz 170 ibliste açıklama yapsın çekinmesin pu pyd li canilere kim destek verip sempatiyle bakıyorsa üstü kapalı destek veriyorsa alçaktır haindir özgürlük anlayışınız yerin dibine batsın sizin
@moland dunya biliyor kimin cani oldugunu.vampirler doymuyorsunuz kana.birgunde basarili olun.40 yildir ayni terane.
Bu roketleri kim, nasıl, nereden atıyor ?
iyide Biz neden Fırat ın Doğu sunu bekletiyoruz ? gebertelim tüm Pkk lıları
@clblnsfcs onlarin elleride armut topluyor.40 yildir ayni hikaye.bu sefer feci toslayacaksiniz.
Reyhanlı tahiliye edilmeli.17 yasinda gencimiz oleceğine bu karari almak daha onemli
Yahu bu roketler nedir. Menzili ne kadarki operasyon bölgesinde, sınırdan bize atıyorlar.
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