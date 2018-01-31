Reyhanlı'ya bir günde 4 roket atıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden atılan roket, sabah saatlerinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki 3 katlı bir evin bahçe duvarına isabet etti. Kısa süre sonra da aynı mahallede başka bir eve de roket düştü.

Öğle saatlerinde ise aynı mahalleye iki ayrı roketli saldırı daha oldu. Atılan roketler boş durumdaki eve ve yola isabet etti.

Olay yerlerine de çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırılarda yaralanan üç kişi, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Fatma Avlar, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.