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Reyhanlı'ya düşen roket saniye saniye kamerada

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 20:37 | Son Güncelleme 11 saat önce

Afrin'deki terör örgütü YPG kontrolündeki bölgeden ateşlenen bir roket Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketin düşme anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
hatay roket reyhanlı YPG Afrin

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