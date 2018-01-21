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Reyhanlı'ya havan topu düştü! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 16:15 | Son Güncelleme 6 dakika önce

Afrin operasyonuyla ilgili gelen son dakika habere göre, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Suriye'den atılan havan topu düştü. Bölgede yaralıların olduğu belirtildi.

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