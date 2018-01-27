Reyhanlı'ya roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen bir roketin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına isabet ettiği bildirildi.
Roket, Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına düştü.
Can kaybının olmadığı olayda patlama sesi nedeniyle ev halkı büyük korku yaşadı.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.
(İHA)
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