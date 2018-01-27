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Reyhanlı'ya roketli saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 18:52 | Son Güncelleme 47 dakika önce

Teröristler tarafından Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketin boş bir binaya isabet ettiği saldırıda bir çocuk hafif yaralandı.

Reyhanlı'ya roketli saldırı

Suriye'nin Afrin bölgesinden atıldığı belirtilen bir roketin, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına isabet ettiği bildirildi.

Roket, Reyhanlı ilçesinde bir evin yanına düştü.

Can kaybının olmadığı olayda patlama sesi nedeniyle ev halkı büyük korku yaşadı.

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve AFAD ekibi sevk edildi.

(İHA)

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saldırı roket reyhanlı Afrin

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