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Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 13:41 | Son Güncelleme

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada hakim, ABD'de tutuklu bulunan İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yaklaşık iki yıldır yargılanan daha sonrada itirafçı olup, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Reza Zarrab’ın Türkiye’de açtığı davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Zarrab, Türkiye’de olduğu zamanlarda kendisini eleştirenlere, hakaret davası açıyordu. Bugün de o davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ancak duruşma çok kısa sürdü. Odatv'de yer alan habere göre, duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

Zarrab’ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
reza zarrab ABD istanbul mahkeme

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Anlamadığım bir mesele var; AKP FETÖ'cülerin itirafçı olmasını sevinçle karşılıyor. Ama Zarrab'ın itirafçı olmasını ise vatan hainliği sayıyor. Vatan hainliği ile alakası yokta. Aslen itirafta bulunduğu kişiler vatan haini olması gerekiyor.Gücü elinde bulundurma böyle birşey işte.
Adam zaten ABDde Tayyibe kadar bütün isimleri verdi. Şokmuş.çokta umrunda .. Hakkında nota verilen vatandaş vatan haininiymiş. Bir gönder bakalım şu eski bakanları amerikaya hangileri vatan haini ogrenelim.
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