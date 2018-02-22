Reza Zarrab'a büyük şok! İstifa ettiler

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesinde yaklaşık iki yıldır yargılanan daha sonrada itirafçı olup, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Reza Zarrab’ın Türkiye’de açtığı davada dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Zarrab, Türkiye’de olduğu zamanlarda kendisini eleştirenlere, hakaret davası açıyordu. Bugün de o davalardan biri İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Ancak duruşma çok kısa sürdü. Odatv'de yer alan habere göre, duruşmada hakim, Zarrab’ın avukatları Şeyda Yıldırım ile Ayten Yılmaz’ın istifa ettiğini söyledi.

Zarrab’ın avukatlarının istifası tutanağa da geçirildi. Tutanakta yer alan bilgiye göre Av. Yıldırım ve Av. Yılmaz'ın 19 Şubat’ta istifa dilekçelerini mahkemeye sunduğu belirtildi.