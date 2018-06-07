Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

İstanbul'da iki ayrı noktada yaşanan taksici terörü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, Bağcılar'da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekiyor.
Taksicinin bıçak çektiğini gören vatandaşların da olay yerine toplandığı görülüyor. Kuryenin taksiciden uzaklaşmasıyla tartışma sona eriyor.
Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise, aracını sakin bir noktaya çeken ticari taksi şoförünün araç içinde uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.
İHA
CHP'li Özgür Özel'den 'telefonların dinlenmesi' açıklaması: Suç duyurusunda bulunduk
Minik Halil'in cansız bedeni bu halde bulundu!
İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!
Bir vücutta 3 DNA taşıyor! Bu Türkiye'de bir ilk...
Teksas'da kesik çıngıraklı yılan kafası bir adamı ısırdı
Seks gurusunun en yakınındaki kişi skandalları bir bir anlattı...
Mürekkep balığından hamile kaldı!
Defineci terörü! Tarihi manastırı delik deşik ettiler
Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi
Cinci hocanın evinden çıkanlar şoke etti!
Eşini öldürdü, kızını cezaevinde doğurdu
MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek
Okuyucu Yorumları 15 yorum