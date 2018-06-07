HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rezaletin böylesi! Taksici kameralara yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul'da iki ayrı noktada taksici terörü yaşandı. Bağcılar'da bir taksici trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekti. Ataköy'de ise başka bir taksi şoförü, aracın içinde uyuşturucu madde kullandı. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da iki ayrı noktada yaşanan taksici terörü vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde, Bağcılar'da bir taksi şoförü trafikte tartıştığı kuryeye bıçak çekiyor.

Taksicinin bıçak çektiğini gören vatandaşların da olay yerine toplandığı görülüyor. Kuryenin taksiciden uzaklaşmasıyla tartışma sona eriyor.

Kameralara yansıyan diğer görüntüde ise, aracını sakin bir noktaya çeken ticari taksi şoförünün araç içinde uyuşturucu madde kullandığı görülüyor.

İHA

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
Kuş Cenneti'nde nilüfer şöleniKuş Cenneti'nde nilüfer şöleni
Alanya'ya güneşten milyonluk gelirAlanya'ya güneşten milyonluk gelir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksi Bağcılar Ataköy

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Gökhan Gönül Fulham'ın transfer listesinde

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Sette ölüme 6 yıl hapis istemi!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Okuyucu Yorumları 15 yorum
cok şaşırdımmm taksiciler yapmaz böyle şeyler kesin ubercidir bunlar :)))
sonra işini düzgün yapan ubercilere saldırır keşler ..
Uber tayfası mesaiye başlamış.
Ne pis bir millet bu taksici milleti
eeeyyyy recel oy toplayacağım diye uberi kapattın bu pisliklere bizi muhtaç ettin yerin dibine batsın senin oyunda sarı taksinde
Uberi kaldırmakla büyük aptallık yaptı bu devlet
ondan sonra niye sarı taksiye değil de ubere yöneliyor vatandaş...
Eeeee uber i kapatırsan rekabet biter taksiciler de böyle azarlar
uberi bunlar için mi yasakladılar hepsi ipsiz sapsız ne idüğü belli olmayan yaratıklar.it sürüsü.Madem kanun var bu bit yavrularına neden kanun işlemiyor ha bire uber ekmeğimizle oynuyor yolcu alamayıroz deniliyor.Lan Bit yavrusu ilk önce kendine çeki düzen ver insan ol adam ol totoş,ondan sonra git ekmeğim elimden alınıyor de senin ki direk yemek yediğin çanağın içine s..mak ama köpek bile o tarzda yemeğini yemiyor
taksicilerin hayvan eğitmenleri tarafında eğitilmesini istiyoruz.
yazık ettiniz ubercilere kaliteli hizmet vardı hoşgörü nezaket vardı taksiye biniyorsun kısa mesafe gideceksen taksicinin suratını gözetliyorsun resmen paramla rezil olmak kavramını taksiye binip kısa mesafe gidecegimde anlıyorum
Uberi yasaklayan zihniyet kına yak..
ne denebilirki yurdum insanı
sn Tayyip bey uberi işte bu ve bunun gibi taksicilere tercih etti.
adamlar bildiğin mafya hemde devlet destekli yap işini al paranı kardeşim derdiniz ne???
Diğer Haberler
Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Askere 'Hazır ol' emri verildi!

Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

Osmangazi Köprüsü’nde tartışma yaratacak HGS iddiası

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

LGS soruları ile ilgili Bakan açıklama yaptı! Eokul'dan sınavsız okullara başvuru ne zaman?

Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

Son dakika! Kars'ta korkunç kaza! Çok sayıda asker ve polis yaralı

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

MHP'den İYİ Parti'ye Google reklamı yanıtı!

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Büyük ikramiye Hatay ve İstanbul'a gitti!

Şans Topu sonuçları 6 Haziran: Büyük ikramiye Hatay ve İstanbul'a gitti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.