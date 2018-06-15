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Rezzan hemşire bayram namazı sonrası anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:31 | Son Güncelleme

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Sağlık ve Medeniyet Derneği ve Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, ramazan ayında Gazze sınırında şehit edilen gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı anma ve İsrail'i lanetlemek için bayram namazı sonrası protesto düzenledi

Ankara İnanç Özgürlüğü Platformu, Sağlık ve Medeniyet Derneği ve Öz Sağlık-İş Sendikası üyeleri, ramazan ayında Gazze sınırında şehit edilen gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı anma ve İsrail'i lanetlemek için protesto düzenledi.

İsrail Konutevi önünde bayram namazı sonrası toplanan grup, dev Filistin bayrağı açarak slogan attı.

Sağlık ve Medeniyet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Furkan Karabekmez, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail askerleri tarafından sivil, doktor, hemşire ve yaralıların katledildiğini bildirdi.

Bu saldırılarda son 10 yıldır 5 tıp merkezi, 12 sağlık ocağı, 3 hastanenin yıkıldığını ve iki hastanenin hasar gördüğünü aktaran Karabekmez, "3901 sağlık çalışanı yaralandı. En son 21 yaşındaki hemşire kızımız Rezzan en-Neccar yaralıya müdahale ederken şehid edildi." diye konuştu.

Karabekmez, vicdan denildiğini ancak insanlıktan nasibi olmayanların nasıl insanlığa davet edeceklerini bilemediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İşkence yapan, tarım arazilerine uçaklarla zehirli ilaç sıkan, su şebekelerine kanalizasyon bağlayan, 23 saat elektrik kesen, sınır kapılarına kapatıp yaralıların ölmesine sebep veren, öldürdüğü insanların ailelerini de cezalandırmak için evlerini başlarına yıkan ve buna benzer binlerce olaya sebep veren Siyonist İsrail'i şiddetle kınıyor, duyarlı insanları harekete geçmeye davet ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Rezzan en-Neccar

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