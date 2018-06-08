Rezzan hemşirenin annesi kızının yarım kalan işini devam ettiriyor

GAZZE (AA) - Filistinli gönüllü hemşire Rezzan Eşref en-Neccar'ın (21) annesi Sabrin en-Neccar (45), kızının kanına bulanmış beyaz elbisesini giyerek, İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs gösterisi" düzenleyenlere açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilere ilk yardımda bulunuyor.
Rezzan hemşirenin annesi Sabrin en-Neccar, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırında bulunan ilk yardım çadırlarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün kızım Rezzan’ın başlattığı insani yardım çalışmalarını tamamlamak ve yaralılara ilk yardımda bulunmak için geldim. Rezzan'ın mesajı insaniydi. Yarım bıraktığı işi devam ettireceğim. Yaşadığım sürece onun izinde olacağım." dedi.
Kızının başlattığı insani yardım çalışmalarını "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün son gününe kadar devam ettireceğini vurgulayan Anne Neccar, "Kızımın bu işe neden bu kadar sıkı bağlandığını bugün idrak ettim. Yaralılara yardım ve hizmet etmek birinci derecede insani bir vazifedir." diye konuştu.
Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan Eşref en-Neccar, 1 Haziran cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Rezzan hemşire ertesi gün Gazze'nin güneyindeki Huzaa beldesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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