HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rezzan hemşirenin annesi kızının yarım kalan işini devam ettiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 23:22 | Son Güncelleme

Rezzan hemşirenin annesi kızının yarım kalan işini devam ettiriyor

GAZZE (AA) - Filistinli gönüllü hemşire Rezzan Eşref en-Neccar'ın (21) annesi Sabrin en-Neccar (45), kızının kanına bulanmış beyaz elbisesini giyerek, İsrail askerlerinin Gazze sınırında "Milyonluk Kudüs gösterisi" düzenleyenlere açtığı ateş sonucu yaralanan Filistinlilere ilk yardımda bulunuyor.

Rezzan hemşirenin annesi Sabrin en-Neccar, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin İsrail sınırında bulunan ilk yardım çadırlarında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün kızım Rezzan’ın başlattığı insani yardım çalışmalarını tamamlamak ve yaralılara ilk yardımda bulunmak için geldim. Rezzan'ın mesajı insaniydi. Yarım bıraktığı işi devam ettireceğim. Yaşadığım sürece onun izinde olacağım." dedi.

Kızının başlattığı insani yardım çalışmalarını "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün son gününe kadar devam ettireceğini vurgulayan Anne Neccar, "Kızımın bu işe neden bu kadar sıkı bağlandığını bugün idrak ettim. Yaralılara yardım ve hizmet etmek birinci derecede insani bir vazifedir." diye konuştu.

Filistinlilerin "yardım meleği" olarak isimlendirdiği 21 yaşındaki gönüllü hemşire Rezzan Eşref en-Neccar, 1 Haziran cuma günü Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olmuştu. Rezzan hemşire ertesi gün Gazze'nin güneyindeki Huzaa beldesinde binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanmıştı.

PARTNERBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttıBu kadarına inanamadı! Arabasının değişimi şaşırttı
Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)Bingöl'de PKK pususu: 1 asker şehit, 3 asker yaralı (3)
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyorBedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze "Büyük Dönüş" yürüyüşü Şehit Razan'ın annesi Sabrin en-Neccar

En Çok Okunan Haberler

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Metropoll Araştırma şirketinden 24 Haziran erken seçimi için son anket sonuçları

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Nur Yerlitaş: Şerefsizim olmadım

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

Emekliler bayram ikramiyesi için ATM'lere koştu

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

İsrail-Gazze sınırından korkunç fotoğraflar! Yüzüne biber gazı isabet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri mitinginde müjdeyi verdi! Millet Kıraathanesi'nde her şey ücretsiz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin kimliği belli oldu!

Şehidimizin kimliği belli oldu!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan Yıldırım NTV canlı yayınında açıkladı: Askerlik konseptini sıfırdan ele almak gerekiyor

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

Bülent Arınç'tan Habertürk TV'de FETÖ eleştirilerine yanıt: Yerine girmiş zaten, bir yere koymaya gerek yok

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

OHAL kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım canlı yayında açıkladı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Kayseri'deki konuşmasına AK Parti'den yanıt!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken e-Devlet açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.