Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu, Akçakoca’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

TOBB Başkanı Rıfat Hısarcıklıoğlu Akçakoca’da Kaymakam Yasin Öztürk ve Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi ziyaret etti.

Rıfat Hısarcıklıoğlu, Kaymakam Yasin Öztürk’ü makamında yaptığı ziyarette oda seçimlerinin Nisan ayında start alacağını belirterek, ’’Allah nasip ederse Nisan ayında seçimlerimiz var. Demokratik bir şekilde seçimler yapılacak. Adaylar birbirleriyle yarış yapacaklar sonrasında birlik ve beraberlik içerisinde herkes kendi ili ve ilçesinde hizmet yarışı yapacaklar. Buralarda maddi bir şey yok tam tersine cebinizden harcarsınız. Kendi işinizden fedakarlık edersiniz. Şehrinizin ekonomisini yükseltmek için çalışırsınız" dedi.

Bakan Özlü’ye teşekkür ediyoruz

Hisarcıklıoğlu, Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici’yi ziyaretinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’ye teşekkür ettiğini belirterek,’’Sayın Bakanımız Faruk Özlü’nün desteği ile Akçakoca ilçemize Organize Sanayi Bölgesi ve üniversite kazandırıldı. Bakanımızın katkısı çok büyük. Belediye Başkanımızı da tebrik ediyoruz. Ankara’da çalışmalarını duyuyoruz. Başkan ve TSO Başkanımız gece gündüz çalışıyorlar. Organize Sanayi Bölgesi sözü verilmişti gerçekleştirildi. Fakülte sözünü vermişlerdi sözleri yerine getirdiler. Kendilerini tebrik ediyoruz’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rıfat Hısarcıklıoğluna çeşitli hediyeler takdim edildi.