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Rio'da ordunun emniyet görevini devralması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:38 | Son Güncelleme

Temsilciler Meclisi Başkanı Maia: - "Suça karşı savaş veriyoruz. Elimizdeki tek silah, anayasanın federal hükümete müdahale konusunda verdiği yetki" - Kurumsal Güvenlik Bakanı Etchegoyen: - "Rio de Janerio'nun bir laboratuvar olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bu (güvenlik sorunu), yapısal bir krizin dışavurumu"

SAO PAULO (AA) - Brezilya'da başkent Rio Janerio'da Rio Karnavalı sırasında suç oranlarının artmasının ardından Devlet Başkanı Michel Temer'in talimatıyla ordunun şehirde emniyet görevini devralmasına yönelik tedbirlere ilişkin kararname Kongrede görüşülmeye başlandı.

Kongrenin alt kanadı Temsilciler Meclisinde ele alınan önerinin burada kabul edilerek birkaç gün içinde onay için Senatoya gitmesi bekleniyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Rodrigo Maia, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, "Suça karşı savaş veriyoruz. Elimizdeki tek silah, anayasanın federal hükümete müdahale konusunda verdiği yetki." ifadelerini kullandı.

Temer'in olağan dışı adımı, Rio Belediye Başkanının karnaval döneminde çok sayıda gasp, silahlı soygun ve şiddet olayının yaşanmasının sonrası federal hükümetten yardım talep etmesinin ardından gelmişti. Temer geçen hafta cuma günü yayınladığı kararnamede Brezilya ordusuna başkentte asayiş görevini devralması talimatını vermişti.

Kararnamenin geçerlilik kazanabilmesi için Kongrenin onayı gerekiyor. Hem iktidar hem de muhalefet cephesinden destek bulan tedbirin onaylanacağı tahmin ediliyor.

Temer, müdahalenin detaylarını görüşmek üzere dün ilgili bakanlar ve bazı milletvekilleriyle bir araya geldi.

Kurumsal Güvenlik Bakanı Sergio Etchegoyen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, başkentte alınacak tedbirlerin ülkede suç oranlarının yüksek olduğu diğer şehirler için de model olabileceğini belirterek, "Rio de Janerio'nun bir laboratuvar olduğunun anlaşılması gerekiyor. Bu (güvenlik sorunu) yapısal bir krizin dışavurumu." dedi.

Brezilya Kamu Güvenliği Forumunun verilerine göre ülkede suç oranının çok daha yüksek olduğu şehirler var. Başkent, 2016 yılında cinayet oranı bakımından diğer Brezilya kentleri arasında 11'inci sırada yer alıyordu.

Rio'da güvenlik şehrin bağlı olduğu eyaletin yaşadığı mali kriz nedeniyle son 2 yıldır giderek kötüleşiyor. Eyalet yönetimi polis maaşlarını çoğu kez ödeyemiyor veya gecikerek ödeyebiliyor.

Kriz özellikle 2016'da Olimpiyat Oyunları öncesinde güvenlik tedbirlerinin arttırılmaya başlanmasıyla baş göstermişti. Şehrin eteklerindeki gecekondu mahallelerinde alınan tedbirler belirli ölçüde olumlu sonuç vermişti ancak olimpiyatların ardından suç çeteleri arasındaki ve polis ile çatışmalarda artış olduğu görülüyor.

Şehirde çatışmalar nedeniyle büyük bulvarların trafiğe kapatıldığı, sıradan vatandaşların serseri kurşunlarla hayatını kaybettiği vakalar sıkça yaşanmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Güvenlik ordu Rio de Janerio suç oranı

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