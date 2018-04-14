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Risk altındaki çocuklar Mersin Üniversitesi’ni gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:18 | Son Güncelleme

Mersin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi’ne üye olan çocuklar, ’Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında, Mersin Üniversitesini (MEÜ) gezdi.Sosyal Sorumluluk Projesi (SODES) olarak Mersin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi tarafından hayata geçirilen ’Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında ’risk altındaki’ çocuklar, Mersin Üniversitesi’ne götürüldü.

Risk altındaki çocuklar Mersin Üniversitesi’ni gezdi

Mersin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi’ne üye olan çocuklar, ’Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında, Mersin Üniversitesini (MEÜ) gezdi.
Sosyal Sorumluluk Projesi (SODES) olarak Mersin Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Hakları Komitesi tarafından hayata geçirilen ’Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında ’risk altındaki’ çocuklar, Mersin Üniversitesi’ne götürüldü. Üniversitede de çeşitli etkinlikler yapan çocuklar, rektörlük binası önünde fotoğraf çektirdi.
İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, ’Risk altındaki Çocukların Rehabilitasyonu Projesi’ kapsamında farkındalık oluşturarak, çocuklara eğitim sevgisi kazandırmak amacıyla üniversite gezisi düzenlediklerini belirtti. 80 çocuğun katıldığı etkinlikte çocukların eğlenme haklarını sosyal faaliyetlerde de yaşatmayı amaçladıklarını kaydeden Sarı, "Hayatında ilk kez sinemaya gelebilen çocuklarımız var sosyal projelerimiz sayesinde çocuklarımıza, çocukluklarını yaşatmayı hedeflemekteyiz" dedi.

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