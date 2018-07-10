Riskli gebeler yakın takipte

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından riskli gebe ve lohusaların tespit edilmesi ve düzenli olarak takiplerinin yapılmasını sağlamak amacıyla 17 ilçede ebe ve hemşirelerden oluşan "Riskli Gebe ve Lohusa İzlem Timi" kuruldu.

Aile hekimlerinden ilçelerindeki riskli gebe ve lohusaların bilgilerini alan tim görevlileri, söz konusu anne adayı ve lohusalara ulaşarak gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeyi yapıyor. Böylece düşük oranda seyreden anne ve bebek ölümlerinin tamamen önüne geçilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılda 1 milyon 780 bin gebelik meydana geldiğini, bunların 1 milyon 378 bininin canlı doğum olarak gerçekleştiğini söyledi.

Her yıl yaklaşık 400 annenin gebelik, doğum ve doğum sonrası gelişen sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini vurgulayan Akan, Sağlık Bakanlığı tarafından anne ve bebek ölümlerinin önüne geçmek için birçok başarılı çalışmanın hayata geçirildiğini aktardı.