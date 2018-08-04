HABER

Riva'da can pazarı : 1 ölü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 13:36 | Son Güncelleme

BEYKOZ Riva'da denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi son anda kurtarıldı.

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul (DHA) - BEYKOZ Riva'da denize giren 1 kişi boğuldu, 2 kişi son anda kurtarıldı.

Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kızılırmak, Şükran Çakır ve Yunus Kızılırmak denize girdi. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişi gören cankurtaranlar müdahalede bulundu. Denizden çıkarılan 3 kişiye ilk müdahale sahilde yapıldı. Hüseyin Kızılırmak (49) müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Bodrum'da golf turnuvası başladıBodrum'da golf turnuvası başladı
Sivas'ın 'Hobbit köyü' turizme hazırSivas'ın 'Hobbit köyü' turizme hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

Almanlardan Türkiye-ABD krizi için ilginç yorum: Türk devleti iflas edebilir

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

FETÖ'nün talimatı sonrası Bursa'da hareketlilik!

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Burak Özçivit tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD kararı: Dün akşama kadar sabrettik! Bugün talimat verdim

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Bedelli askerlik 2018 başvurusu ve yerleriyle ilgili son durum!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Yaşlı kadına evinde saldıran sapık PKK'lı çıktı!

Hakkari'den kahreden haber!

Hakkari'den kahreden haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.