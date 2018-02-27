RİYAD (AA) - Riyad Uluslararası İnsani Forumu, "İnsani yardım çalışmaları uluslararası toplumun sorumluluğudur" temasıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, iki gün sürecek etkinliğe yerli ve uluslararası pek çok kurumdan üst düzey yöneticiler katılıyor.
Bölgede konusunda ilk kez düzenlenen forumda insani yardım çalışmaları mekanizmalarının geliştirilmesi, yardım faaliyetlerinin önemi, bazı kurumların sahada karşılaştığı zorluklar ve bunların ihtiyaçlarının giderilmesi konuları ele alınacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in de katıldığı forumun açılış oturumunda konuşan Suudi Arabistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Abdullah el-Muallimi, yardıma muhtaç 135 milyon insan için toplandıklarını belirterek, BM raporlarına göre insani ihtiyaçların 22,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl ise konuşmasında, Filistinli mültecilerin İsrail'in baskıcı uygulamaları nedeniyle Batı Şeria ve Gazze'de yaşadığı sorunlara değindi.
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