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"Riyad'ın Katarlı umrecilere uyguladığı keyfi uygulamalar devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 14:23 | Son Güncelleme

"Riyad'ın Katarlı umrecilere uyguladığı keyfi uygulamalar devam ediyor"

DOHA (AA) - Katar Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı, Riyad yönetiminin Katarlı umrecilere yönelik uyguladığı engel ve keyfi uygulamaların devam ettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Katarlı umrecilere yönelik uyguladığı engel ve keyfi uygulamalar devam ediyor." denildi.

Uygulanan engel ve keyfi uygulamaların birçok delilinin olduğu belirtilen açıklamada, "umre ziyareti yapmak isteyenler için kara yolu tamamen kapalı. Ayrıca Doha'dan Cidde'ye giden yol da kapalı. Katarlıların Suudi Arabistan topraklarına girebilmesi ise ilgili görevlilerin keyfi uygulamasına kalmış." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu engellerin sadece Katar vatandaşlarına uygulandığı vurgusu yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından Katarlı vatandaşların umre yapmalarına yönelik açıklama yapmasının garip bir durum olduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı dün, Katar'da yaşayanlar için ramazanın kalan günlerinde "hava yolu" şartı ve Suudi Arabistan'a ait şirketlerle yapılacak umre ziyareti için izin verileceği yönünde yapılan açıklama Katarlılar tarafından reddedilmişti.

Bakanlık Katarlıların umre yapabilmesi için "Katar Havayolları" (Qatar Airways) dışında başka bir hava yolu şirketiyle gelmeleri şartını devam ettiriyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar Suudi Arabistan umre ziyareti

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