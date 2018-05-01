Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Rıza Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları, hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Rıza'nın grekoromen stil 130 kilo finalinde Rus rakibi Vitalii Shchur'u 2-1 mağlup ederek altın madalya kazanması, Kayaalp ailesine büyük sevinç yaşattı.

Anne Sevgi Kayaalp, finali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Oğlunun başarılarının devamını dileyen Kayaalp, şöyle konuştu:

"Allah'ım oğluma nice nice Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları nasip etsin. İstiklal Marşı'mızı söyletti, bayrağımızı dalgalandırdı. Oğlumla telefonda görüştüğümde 'Hataya düşme, İstiklal Marşı'mızı söylet, bayrağımızı dalgalandır.' dedim. Oğlumla gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Rıza hem bizim hem de Türkiye'nin gururu oldu. Çok mutluyum."

Rıza Kayaalp'in ikiz kardeşi Zehra Kayaalp Güneş de maçı izlerken çok heyecanlandığını ifade ederek, "Ankara'da yaşıyorum ama kardeşimin 8. Avrupa şampiyonluğunu burada izlemek nasip oldu. Tüm Türkiye gurur duyuyor, biz de gurur duyuyoruz, çalışmasının karşılığını aldı, çok mutluyuz." dedi.

Baba Kelami Kayaalp ise oğlunun 8. kez Avrupa şampiyonu olduğunu, Türk bayrağını dalgalandırmasından dolayı çok gururlandığını aktardı.

