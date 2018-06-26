Rıza Sarraf'ın yalısında keşif yapılacak

Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında kanuna aykırı tadilat yaptığı iddiası ile Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında, "İmar kirliliğine neden olma" ve " Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçundan açılan davaya devam edildi. Mahkeme, iddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti amacıyla davaya konu taşınmazda keşif yapılmasına karar verdi.
İstanbul Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın dördüncü duruşmasına ABD'de bulunan Rıza Sarraf katılmadı. Tutuksuz sanık Firuz Akın Han'ın Avukatı Levent Öğe duruşmada hazır bulundu.
USULSÜZLÜKLERİN TESPİTİ İÇİN KEŞİF YAPILACAK
İddianameye konu usulsüzlüklerin tespiti için taşınmazda keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yazı yazarak taşınmazın açık olup olmadığının sorulmasına ve taşınmaz ile ilgili olan kişilerin telefon bilgilerinin mahkemeye bildirilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, ABD'de bulunan Rıza Sarraf'ın ADB adli makamları tarafından ifadesinin alınması için resmi makamlara yazılan yazının yanıtının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
İDDİANAMEDEN
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Hüseyin Sağ'ın ihbarı üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Rıza Sarraf ve mimar Firuz Akın Han hakkında düzenlenen iddianamede, Sarraf'a ait Üsküdar Kandilli'deki kültür varlığı olarak korunması gereken taşınmazında yaptırdığı tadilatın Kültür ve Tabiat Varlıkları'nı Koruma Kanunu'na aykırı olduğu belirtiliyor. İddianamede taşınmazın kat yüksekliklerinin değiştirildiği, 2. bodrum katın büyütüldüğü, zemin kat seviyesine arka cepheden ilave yapıldığı belirtilerek, bu tadilat için Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmadığı anlatılıyor. İddianamede her iki şüphelinin, "İmar kirliliğine neden olmak" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından 10'ar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.
DHA
CHP'li gençler partinin genel merkezi önünde oturma eylemi başlattı
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? MEB tepki çekti!
Milletvekili seçilen Alpay Özalan'ın babası hayatını kaybetti
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Son dakika! Mahir Ünal'dan kritik 'Muharrem İnce' açıklaması
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Avrupa'nın en güzel 30 kasabası seçildi! Bakın Türkiye'den hangi yer listede
Times başyazısında Erdoğan yorumu: Avrupa'ya bir Putin yetiyor da artıyor
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Okuyucu Yorumları 0 yorum