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Rıza Sarraf'ın izinsiz tadilat davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 13:11 | Son Güncelleme

Kandilli'de bulunan ve korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf ve inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın yargılanmalarına devam edildi - Mahkeme, söz konusu taşınmazda keşif yapılacağından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak taşınmazın açık olup olmadığının bildirilmesini istedi

İSTANBUL (AA) - Kandilli'deki korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillenen taşınmazda, izinsiz inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı iddia edilen Rıza Sarraf ile inşaatı yapan Firuz Akın Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından onar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına devam edildi.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, sanık Firuz Akın Han'ın avukatı Levent Öge katıldı.

Mahkeme Hakimi Seyit Kaya, sanık Rıza Sarraf'ın savunmasının alınabilmesi için yurt dışına yazılan talimatın dönmediğini tutanağa geçirdi.

Söz verilen sanık Firuz Akın Han'ın avukatı Levent Öge, eksik hususların giderilmesini istedi.

Mahkeme, sanık Sarraf'ın savunmasının tespiti için yazılan talimatın akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Söz konusu taşınmazda keşif yapılacağından Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak taşınmazın açık olup olmadığı ve taşınmazla ilgili kişilerin iletişim bilgilerinin gönderilmesinin istenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Üsküdar Kandilli Mahallesi 958 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda aykırı ve izinsiz olarak yapılan fiziki ve inşa uygulamalar ile ağaç kesilmesi hususlarına dair gelen ihbarlar doğrultusunda soruşturmaya başlandığı belirtiliyor.

Boğaziçi sit alanında kalan söz konusu taşınmazın, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescillendiği belirtilen iddianamede, aynı kararla taşınmazdaki tek çam ağacının da korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil olunduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanık Rıza Sarraf tarafından yaptırıldığı anlaşılan söz konusu izinsiz inşaatın fenni mes'ulünün de sanık Firuz Akın Han olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilen iddianamede, İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce yapı tadil ruhsatının incelenmesinde, söz konusu taşınmazda döşemelerin kaydırılarak kat yüksekliklerinin değiştirildiği, ikinci bodrum katının büyütülerek birinci bodrum katıyla birleştirildiği, çatı mahyasının yüksek kurulduğu gibi hususların yapıldığının tespit edildiği anlatılıyor.

Sit alanı olarak tescil edilen ve korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan bahçeli ev niteliğindeki taşınmazda, Rıza Sarraf'ın, Koruma Bölge Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptırdığı vurgulanan iddianamede, Firuz Akın Han'ın da suça konu yerde yine Bölge Koruma Kurullarından izin almaksızın inşa ve fiziki müdahale yaptığı kaydediliyor.

İddianamede, Sarraf ve Han'ın "imar kirliliğine neden olma" ve "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından üçer yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anadolu Adalet Sarayı izinsiz tadilat davası Rıza Sarraf

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