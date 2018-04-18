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Rize Çayeli’deki örtü yangını kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:02 | Son Güncelleme

Rize’nin Çayeli ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan örtü yangını bugün ekipler tarafından kontrol altına alındı.Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Pazartesi günü Çayeli ilçesi Kaptanpaşa Köyünde ormanlık alanda örtü yangını çıktı.

Rize’nin Çayeli ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü başlayan örtü yangını bugün ekipler tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz Pazartesi günü Çayeli ilçesi Kaptanpaşa Köyünde ormanlık alanda örtü yangını çıktı. Başaran ve Canıbeyaz Mahalleleri arasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ağaçların altındaki ot, çalı ve kozalaklar yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, üçüncü günün sonunda kontrol altına alındı.
Olayla ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Rize Orman İşletme Müdürü Abdi Ekşi, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi. Ekşi sözlerine şu şekilde devam etti:
"Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyünde bulunan Başaran ve Canıbeyaz Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda örtü yangını meydana gelmiştir. Çok sarp ve kayalık arazide meydana gelen yangında herhangi orman ağacı zarar görmemiştir. Yangına Rize ve Pazar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çayeli İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ekipleri, köy muhtarı ve vatandaşlar müdahale etmiştir. Üç gün önce başlayan yangın büyük oranda kontrol altına alındı."

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