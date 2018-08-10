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Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:09 | Son Güncelleme

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle tedbir amacıyla boşaltıldı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İl genelinde 30 kadar köy ve mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Geçen hafta şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelan olaylarının yaşandığı Rize'de, dün gece yine yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu, Akkaya köyü mevkiinde meydana gelen heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, kapalı karayolunu sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı, bölgede temizleme çalışması başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kaldı, köyde 2 ev, heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Sel ve heyelan sonucu riskli bölgelerde mahsur kalanlar gece boyunca jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinden yardım istedi. Pazar ilçesi Irmak köyünde heyelanda mahsur kalan 2 kişi, 2 saat sonra kendi imkanları ile kurtuldu. Ardeşen ilçesinde mahsur kalanlar da AKUT ekiplerinin yardımıyla kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi. Evinde rahatsızlanan ve mahsur kalan bir kadın da AKUT ekipleri tarafından sedye ile alınarak ambulansa taşındı.

1 EV ÇÖKTÜ, 20 EV BOŞALTILDI

Pazar ilçesi Irmak köyünde şiddetli yağışlar, heyelana neden oldu. Köy camisinde görev yapan imamın kaldığı lojman çevresinde heyelan meydana geldi. Cami imamı Tayyip Sırtlı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte evi son anda terk etti. Bu sırada evin oturma salonu ve mutfak kısmı heyelanla çöktü. Koltuk takımları, buzdolabı ve mutfak eşyaları dereye sürüklendi. Evin geri kalan kısmının da heyelan tehdidi altında olduğu belirtildi. Irmak köyünde heyelan riski taşıyan ve zemin ve bodrum katları balçıkla kaplanan 20 ev, tedbir amacıyla boşaltıldı. Köyde kısmen toprak altında kalan 6 evde hasar oluştu.

Cami lojmanında kalan imam Tayyip Sırtlı, şiddetli yağmur başladığı sırada evin çevresinde kaymalar yaşandığını belirterek, "Çok tedirgin olduk. Hemen eşim ve 2 çocuğumla evi apar topar terk ettik. Bir süre sonra evin bir bölümü çöktü. Komşumuz geldi, bizi alıp aracıyla götürdü. Sabah eve geldiğimizde oturma salonu ve mutfak bölümünün çöktüğünü gördük. Eşyalarımız dere yatağındaydı. Önemli olan cana bir şey gelmemesi. Çok şükür ucuz atlattık" dedi.

VALİ: HASARLAR VAR

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, gece boyu etkili olan şiddetli yağışların 4 ilçede sel ve heyelanlara neden olduğunu belirterek bazı köy ve mahalle yollarının hasar gördüğünü, kapalı karayolunun da ulaşıma açıldığını söyledi. Mahsur kalanların gece ekipler tarafından kurtarıldığını ifade eden Vali Bektaş, bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığını söyledi.

DHA

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