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Rize'de sağanak sele döndü! Belediye Başkanı'ndan 'batıyoruz' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:47 | Son Güncelleme

Rize’de sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak, sele neden oldu. Merkeze bağlı Muradiye beldesinde, taşan dere beldeyi su altında bıraktı. Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşı yaptı. Bölgeye çok sayıda AFAD ve iş makinesi edildi.

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
belediye başkanı Rize sağanak yağış AFAD sel

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