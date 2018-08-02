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Rize'deki seyyar cami görenleri şaşırtıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Rize’de yaz ayında kurulan, kış ayında kaldırılan seyyar cami görenleri şaşırtıyor.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası Galler Düzü mevkiinde işletmesi bulunan Yusuf Çiftçi, bir konteyneri seyyar cami haline getirdi. Konteynerin üzerine tabakalardan yaptığı minareyi yerleştiren Yusuf Çiftçi , hazırladığı bu seyyar camiyi işletmesinin yanında bulunan boş araziye koydu.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin talebi üzerine seyyar cami hazırlayan Yusuf Çiftçi bulundukları alanın milli park sınırları içerisinde kaldığı için kalıcı bir cami yapamadıklarını söyledi. Çiftçi "Ayder Yaylası’na 5 kilometre uzaklıktaki Galler Düzü mevkiinde işletme sahibiyim. Bölgeye gelen misafirlerin talebi üzerine, ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir şey düşündük. Bölgemiz milli park sınırları içerisinde bulunduğu için kalıcı bir şey yapamadığımız için seyyar cami yapmayı uygun bulduk. Bulunduğumuz alan çığ bölgesi olduğu için seyyar camimizi yaz mevsimi sonrası kaldırıyoruz’’ dedi.

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SEYYAR CAMİ İŞ MAKİNELERİYLE TAŞINIYOR

Yapılan seyyar caminin bulunduğu alanın çığ bölgesi olduğunu söyleyen işletme sahibi Yusuf Çiftçi camiyi iş makineleri ile taşıdıklarını ifade etti. Çiftçi ‘’Irmak boyundan itibaren kış aylarında çığ geliyor. Bizde camimizi kış aylarında iş makineleriyle tehlikeli olmayan bölgeye alıyoruz. 20 yıldır burada turizm sektörü içerisindeyiz. Her 2-3 yıl da bir oluşan çığlar bize zarar veriyor. Çığ bölgede bazı alanları da yıkıyor. Bizde bunun için yaz ayında kuruyoruz, kış ayında kaldırıyoruz’’ diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize seyyar cami

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