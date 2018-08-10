Rize için şiddetli yağış uyarısı

RİZE (AA) - Rize için şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.
Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre, bölgede devam eden yağışların bugün öğle saatlerine kadar doğu ilçelerinde özellikle Ardeşen ve Fındıklı civarında şiddetli olacağı belirtildi.
Metrekareye saatte 76 ila 100 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Taşkın riski bulunduğundan yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.
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