Rize iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İçinde bin aydan değerli olan Kadir Gecesi'ni barındıran, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı geldi. Onbir ayın sultanı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bu yüzden Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Rize'de oruç görevini ifa etmek isteyenler, Rize imsak ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sayfamızda yer alan Diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesi ile Rize imsak ve iftar saatlerini takip edebilirsiniz. İşte Rize Ramazan imsakiyesi 2018...
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1
|16 Mayıs 2018 Çarşamba
|03:06
|04:53
|12:20
|16:15
|19:36
|21:15
|2
|17 Mayıs 2018 Perşembe
|03:04
|04:52
|12:20
|16:15
|19:37
|21:17
|3
|18 Mayıs 2018 Cuma
|03:03
|04:51
|12:20
|16:15
|19:38
|21:18
|4
|19 Mayıs 2018 Cumartesi
|03:01
|04:50
|12:20
|16:16
|19:39
|21:20
|5
|20 Mayıs 2018 Pazar
|03:00
|04:49
|12:20
|16:16
|19:40
|21:21
|6
|21 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:58
|04:48
|12:21
|16:16
|19:41
|21:23
|7
|22 Mayıs 2018 Salı
|02:57
|04:47
|12:21
|16:17
|19:42
|21:24
|8
|23 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:56
|04:47
|12:21
|16:17
|19:43
|21:25
|9
|24 Mayıs 2018 Perşembe
|02:54
|04:46
|12:21
|16:17
|19:44
|21:27
|10
|25 Mayıs 2018 Cuma
|02:53
|04:45
|12:21
|16:17
|19:45
|21:28
|11
|26 Mayıs 2018 Cumartesi
|02:52
|04:45
|12:21
|16:18
|19:45
|21:30
|12
|27 Mayıs 2018 Pazar
|02:51
|04:44
|12:21
|16:18
|19:46
|21:31
|13
|28 Mayıs 2018 Pazartesi
|02:50
|04:43
|12:21
|16:18
|19:47
|21:32
|14
|29 Mayıs 2018 Salı
|02:49
|04:43
|12:21
|16:19
|19:48
|21:33
|15
|30 Mayıs 2018 Çarşamba
|02:48
|04:42
|12:21
|16:19
|19:49
|21:35
|16
|31 Mayıs 2018 Perşembe
|02:47
|04:42
|12:22
|16:19
|19:49
|21:36
|17
|01 Haziran 2018 Cuma
|02:46
|04:41
|12:22
|16:19
|19:50
|21:37
|18
|02 Haziran 2018 Cumartesi
|02:45
|04:41
|12:22
|16:20
|19:51
|21:38
|19
|03 Haziran 2018 Pazar
|02:44
|04:40
|12:22
|16:20
|19:52
|21:39
|20
|04 Haziran 2018 Pazartesi
|02:43
|04:40
|12:22
|16:20
|19:52
|21:40
|21
|05 Haziran 2018 Salı
|02:42
|04:40
|12:22
|16:20
|19:53
|21:41
|22
|06 Haziran 2018 Çarşamba
|02:42
|04:39
|12:23
|16:21
|19:54
|21:42
|23
|07 Haziran 2018 Perşembe
|02:41
|04:39
|12:23
|16:21
|19:54
|21:43
|24
|08 Haziran 2018 Cuma
|02:40
|04:39
|12:23
|16:21
|19:55
|21:44
|25
|09 Haziran 2018 Cumartesi
|02:40
|04:39
|12:23
|16:22
|19:56
|21:45
|26
|10 Haziran 2018 Pazar
|02:39
|04:39
|12:23
|16:22
|19:56
|21:46
|27
|11 Haziran 2018 Pazartesi
|02:39
|04:38
|12:24
|16:22
|19:57
|21:47
|28
|12 Haziran 2018 Salı
|02:39
|04:38
|12:24
|16:22
|19:57
|21:48
|29
|13 Haziran 2018 Çarşamba
|02:38
|04:38
|12:24
|16:23
|19:58
|21:48
|30
|14 Haziran 2018 Perşembe
|02:38
|04:38
|12:24
|16:23
|19:58
|21:49
ORUÇ, İMSAK, İFTAR NEDİR?
Oruç Farsça’daki Rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapçası savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça’da “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamında kullanılır. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.
İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.
İmsakın, ikinci fecirle başlayacağı konusunda fakihler arasında görüş birliği olmakla birlikte, kimi fakihler bu hususta, daha ihtiyatlı olduğu gerekçesiyle fecr-i sâdıkın ilk doğuş anına, kimileri ise oruç tutanlar lehine olduğu gerekçesiyle ışığın biraz uzayıp dağılmaya başladığı zamana itibar edilmesini önermişlerdir.
İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.
ORUCUN BAŞLAMA VE BİTİŞ VAKTİ NEDİR?
Âyette orucun başlangıç ve bitiş vakti, mecazi bir anlatımla şöyle belirtilir: “…Fecrin beyaz ipliği (aydınlığı) siyah ipliğinden (siyahlığından) ayırt edilecek hale gelinceye kadar yiyip içiniz; sonra, akşama kadar orucu ta- mamlayın…” (el-Bakara 2/187)
İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmanın bir amacı olmalı ve bu iş bilinçli olarak yapılmalıdır. Bu amaç ve bilinç, orucun Allah rızâsı için tutuluyor olmasıdır ki kısaca “niyet” tabiri ile anlatılır. Bu amaç ve bilinç olmadığı zaman, meselâ imkân bulamadığı için veya perhiz, rejim, zindelik gibi başka amaçlar için bu üç şeyden (yeme, içme, cinsel ilişki) uzak durmak oruç olarak değer kazanmaz.
İFTAR DUASI
Bismillahirrahmanirrahim
Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN.
RAMAZAN AYI MESAJLARI
Cenab-ı Hakk’ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayını tebrik ederim.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Gönlümüze esen seher yeli gibi gelen Mübarek Ramazan Ayınız hayırlı olsun.
Ramazan ayının bereketi hanenize, hoşgörüsü gönüllerinize, sabrı ruhunuza dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…
Kim Allahu Teâlâ yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Hayırlı Ramazanlar…
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