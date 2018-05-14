Rize iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

İçinde bin aydan değerli olan Kadir Gecesi'ni barındıran, Kuran-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Ramazan ayı geldi. Onbir ayın sultanı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Bu yüzden Ramazan imsakiyesi araştırılıyor. Rize'de oruç görevini ifa etmek isteyenler, Rize imsak ve iftar vakitlerini merak ediyorlar. Sayfamızda yer alan Diyanetin hazırladığı Ramazan imsakiyesi ile Rize imsak ve iftar saatlerini takip edebilirsiniz. İşte Rize Ramazan imsakiyesi 2018...

RİZE RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:06 04:53 12:20 16:15 19:36 21:15 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:04 04:52 12:20 16:15 19:37 21:17 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:03 04:51 12:20 16:15 19:38 21:18 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:01 04:50 12:20 16:16 19:39 21:20 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:00 04:49 12:20 16:16 19:40 21:21 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 02:58 04:48 12:21 16:16 19:41 21:23 7 22 Mayıs 2018 Salı 02:57 04:47 12:21 16:17 19:42 21:24 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 02:56 04:47 12:21 16:17 19:43 21:25 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 02:54 04:46 12:21 16:17 19:44 21:27 10 25 Mayıs 2018 Cuma 02:53 04:45 12:21 16:17 19:45 21:28 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 02:52 04:45 12:21 16:18 19:45 21:30 12 27 Mayıs 2018 Pazar 02:51 04:44 12:21 16:18 19:46 21:31 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 02:50 04:43 12:21 16:18 19:47 21:32 14 29 Mayıs 2018 Salı 02:49 04:43 12:21 16:19 19:48 21:33 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 02:48 04:42 12:21 16:19 19:49 21:35 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 02:47 04:42 12:22 16:19 19:49 21:36 17 01 Haziran 2018 Cuma 02:46 04:41 12:22 16:19 19:50 21:37 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:45 04:41 12:22 16:20 19:51 21:38 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:44 04:40 12:22 16:20 19:52 21:39 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:43 04:40 12:22 16:20 19:52 21:40 21 05 Haziran 2018 Salı 02:42 04:40 12:22 16:20 19:53 21:41 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:42 04:39 12:23 16:21 19:54 21:42 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:41 04:39 12:23 16:21 19:54 21:43 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:40 04:39 12:23 16:21 19:55 21:44 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:40 04:39 12:23 16:22 19:56 21:45 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:39 04:39 12:23 16:22 19:56 21:46 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:39 04:38 12:24 16:22 19:57 21:47 28 12 Haziran 2018 Salı 02:39 04:38 12:24 16:22 19:57 21:48 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:38 04:38 12:24 16:23 19:58 21:48 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:38 04:38 12:24 16:23 19:58 21:49

ORUÇ, İMSAK, İFTAR NEDİR?

Oruç Farsça’daki Rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapçası savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça’da “bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek” anlamında kullanılır. Oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğruna ve bilinçli olarak, yeme içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak demektir.

İmsak, Arapça’da, “kendini tutmak, engellemek” anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından (yeme içme ve cinsel ilişki) uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır. İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.