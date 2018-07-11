Rize ile Artvin illeri arasındaki plaj, sınır anlaşmazlığına yol açtı

Osman ŞİŞKO-Emre KOLTUK/FINDIKLI (Rize), (DHA)- RİZE'nin Fındıklı ilçesi ile Artvin'in Arhavi ilçesi arasında kalan ve iki il tarafından paylaşılamayan 500 metre uzunluğundaki plaj, tartışmalara neden oldu. İki kentin sahiplendiği ve kendi sınırlarında kaldığını iddia ettiği plaj için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık görevlileri, her iki kentte oluşturulan heyetle inceleme başlattı. Yaşanan sınır anlaşmazlığının çözülmesi için heyet bölgede kapsamlı inceleme yaparak, nihai kararı belirleyecek. Plaja ilişkin yaşanan tartışmalar, Türk sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan 'Tosun Paşa' filmindeki 'Yeşil Vadi' olayını anımsattı.

Rize ve Artvin arasındaki plaj nedeniyle iki kent arasında sınır anlaşmazlığı yaşanıyor. Rize'nin Fındıklı ilçesi Kıyıcık köyü ile Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören köyü arasında, eski Karadeniz Sahil Yolu'na da paralel uzanan ve iki il tarafından paylaşılamayan 500 metre uzunluğundaki plaj için İçişleri Bakanlığı devreye girdi. Fındıklı ilçesi Kıyıcık köyünün muhtarı Azmi Köroğlu, il sınırının Hastaş Kayası olduğunu ve plajın ilçelerine ait olduğunu iddia ederken, Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören köyünün muhtarı Bünyamin Özçelebi ise il sınırının Rubadidi Irmağı olduğunu belirterek, plajın yıllardır kendilerinde olduğunu söyledi.

HEYET İNCELEME BAŞLATTI

Belirsizliğin yaşandığı ve mevcut haliyle Arhavi Belediyesi'nce işletilen plajdaki sınır sorununun çözüme kavuşması için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, 2 merkez valisini görevlendirdi. Sınır ilçelerin yetkilileri de bir araya gelerek plaj ve çevresinde bir süre önce inceleme yaptı. Bakanlıkça görevlendirilen merkez valileri de beraberindeki Fındıklı Kaymakamı Vedat Yılmaz, Arhavi Kaymakamı Hasan Ongu, Arhavi Belediye Başkan Vekili H. Tahsin Kurdoğlu, Kıyıcık köyü ile Güngören köy muhtarları ve her iki ilçenin il özel idaresi ve tapu kadastro müdürlüğü yetkililerinden oluşan heyetle kapsamlı incelemede bulundu. Bahse konu anlaşmazlığın çözümü için görevlendirilen valiler tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda, bakanlık tarafından nihai karar verileceği belirtildi.

TOSUN PAŞA FİLMİ GERÇEK OLDU

Fındıklı ilçesi ile Arhavi ilçesi arasında belirsizliğin yaşandığı, şu anda da Arhavi Belediyesi'nce işletilen ve iki ilçe arasında paylaşılamayan 500 metre uzunluğundaki plaja ilişkin yaşanan tartışmalar, Türk sinema tarihinin klasikleri arasında yer alan, 1976'da Kartal Tibet'in yönettiği, başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Adile Naşit gibi usta oyuncuların oynadığı 'Tosun Paşa' filmindeki 'Yeşil Vadi' olayını da anımsattı. Sosyal medyada da tartışılan plaj için bazı kişiler 'Tosun Paşa' filminden esinlerek yaşanalara 'Saldırın Tellioğulları', 'Saldırın Seferoğulları' diye esprili yorumda bulundu.

'ARHAVİ BELEDİYESİ PLAJA SAHİP ÇIKMAK İSTEDİ'

Taraflardan Rize'nin Fındıklı ilçesi Kıyıcık köyünün muhtarı Aziz Köroğlu, Karadeniz Sahil Yolu'nun yapılması sonucunda yüzme alanlarının azaldığını ve bu durumun iki ilçe arasında sorun yarattığını belirtti. Köroğlu, "Uzun zamandır Arhavi ile bir sınır problemimiz yoktu. Karadeniz Sahil Yolu'nun yapılmasıyla insanların denize gireceği yüzme alanları azaldı ve Arhavi Belediyesi, Kıyıcık Plajı'na sahip çıkmak istedi. Plajın ismini değiştirerek Güngören Plajı gibi tabelalar koydular. Arhavi Belediyesi, Arhavi sınırının başlangıcının sınır bölgesinden akan Rubadidi Deresi'nin olduğunu iddia ediyor. Biz ise sınırın başlangıç noktasının sınır bölgesinde bulunan Hastaş Kayası olduğunu söylüyoruz. Burada bulunan kaya, yol geçmeden önce denize doğru uzanır vaziyetteydi. İl ve ilçe sınırları uzun zaman kaybolmayacak ve değiştirilmeyecek nitelikteki emarelerle belirlenir" dedi.

Köroğlu, "Bürokratları göreve davet ediyorum. Plajımızı elimizden almaya çalışıyorlar. Biz plajda kimin yüzeceğinin değil, bu plajın kimin olduğunun peşindeyiz. Bu plajda herkes yüzecek ama bu plajın kimin olduğu bilinecek. Yıllardır burası Kıyıcık Plajı olarak bilinir" diye konuştu.

'BÖYLE BİR ŞEY ÜLKE SINIRINDA BİLE OLMAZ'

Artvin'in Arhavi ilçesi Güngören köyünün muhtarı Bünyamin Özçelebi ise sınır belirlenirken yapılan kadastro çalışmalarında yanlışlık yapıldığını ve yapılan bu hatanın fırsata çevrilmeye çalıştığını ileri sürdü. İl sınırın Rubadidi Irmağı olduğunu ifade eden Bayçelebi, "Bu plaj Arhavi tarafında bulunuyor. Kadastro çalışmalarında bir yanlışlık oldu. Bunu kendileri de biliyor ancak yapılan hatayı fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Sınır burada bulunan dere ama plajdan dolayı bu sınırı değiştirmeye çalışıyorlar. Sınırın kaya olduğunu söylüyorlar. 200 metre uzunluğunda bir kayanın sınır olma şansı yok. Böyle bir şey ülke sınırında bile olmaz. Kıyıcık köyünün bir plajı var ama burası değil. Buraya da Kıyıcık Plajı adını takmışlar. Yalan konuşuyorlar" ifadelerini kullandı.