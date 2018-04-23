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Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.Rize Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın koltuğunu İstiklal İlkokulu 4.

Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Rize’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Rize Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri Rize Valisi Erdoğan Bektaş’ın koltuğunu İstiklal İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Muhammed Adnan Çap’a devretmesi ile devam etti. Rize’nin çocuk Valisi Çap, Erdoğan Bektaş ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz’dan okulu için akıllı tahta istedi.
Makamda gerçekleşen etkinliğin ardından program Rize Yeni Şehir Spor Salonunda devam etti. Etkinliğe Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar TOBB İlkokulu’nun hazırlamış olduğu gösterilerle devam ederken, etkinliklerde Gürcistan’ın Acara Özerk Bölgesinden gelen çocuklar ve Diyarbakır Halk Eğitim Merkezi’ne halk oyunları ekibi beğeni topladı.
Programın sonunda ise okullarda düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Bektaş ve Başkan Kasap tarafından hediyeleri verildi.

Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Rize’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

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