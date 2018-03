Rize’de Altında Maden İşletmesi Olan Köy Kayıyor

Rize’nin Çayeli ilçesi Madenli beldesinde, altında Çayeli Bakır İşletmelerine ait galerilerinin bulunduğu Çamlıca ve Maden mahallerinde dinamit patlatmaları nedeniyle toprakta meydana gelen kaymalar, mahalle sakinlerini korkutuyor. İlçe’nin Madenli beldesinde 800’e yakın nüfusu bulunan Çamlıca ve Maden mahallerinde meydana gelen toprak kaymaları ve çatlamalar nedeniyle mahalle sakinlerinin huzuru kaçtı. 1994 yılında Çayeli Bakır madeninin galerileri açıldığı mahallede madende yapılan dinamit patlatmaları sonucu iki mahallede çatlaklar ve toprak kaymaları oluştu. Altında maden ocağı bulanan iki mahallede korku içerisinde yaşadıklarını belirten mahalle halkı, arsalarındaki kaymalara bir çare bulunması için yetkililere seslendiler. Mahalleliler üzerinde ’25 yıldır her gün tonlarca dinamit patlatılan mahallemin son hali’, ‘Değerli siyasi büyüklerimiz başbakanımız, bakanlarımız, milletvekillerimiz Madenli’nin bir işi düştü size ne olur yardım edin bize’, ‘350 yıllık vatan topraklarımızdan kamu yararı diyerek mülkiyet hakkımız elimizden alınmak isteniyor’ şeklinde dertlerini anlatan yazıları köyün belirli yerlerine astılar. Yazıların arasında en dikkat çekeni ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a özel olarak yazılan ‘Enişte Ticari Şirket İçin Arazilerimizi kamulaştırma’ yazısı.

Atındaki toprak kayınca evi askıda kaldı

Evinin altında toprağın göçmesiyle evi askıda kalan ve evini kullanamayan Muhammet Şişman “Oturmak nasip olmadı. Bu vaziyete geldi maalesef, oturulacak halde de değil. Evin altı yaklaşık 1 metre aşağıya doğru battı. Biz daha önce bu bölgeye 4 kamyon toprak döktük, hepsi kayboldu gitti, nereye gitti belli değil. Herhalde aşağıya galeriye gidiyor” şeklinde konuştu.

Seslerini devlet büyüklerinin duymasını istediklerini dile getiren Asiye Yılmaz “Yıllardır bu köyde yaşıyorum. Ben burada yaşamak zorundayım, çocuklarımızı burada büyütmek zorundayım ama bizim yaşam hakkımız elimizden alınıyor. Biz madene karşı değiliz, tabi ki devletimiz bu madenleri işletecek ama insanlar bu kadar mağdur edilmez. Ne zaman sesimizi duyurabileceğiz, bu komşular, bu köyde yaşayanlar öldükten sonra mı sesimizi duyacaklar. O zaman iş işten geçmiş olacak” dedi.

60 yaşındayım çukurlardan atlaya atlaya gezemem

Çaylıklarda can güvenliklerinin olmadığını dile getiren 60 yaşındaki mahalle sakini Fatma Çalışkan “Biz burada çay topluyoruz, çocuklarımız peşimize geliyor düşüyor, işçilerimiz düşüyor, ben geliyorum düşüyorum ne yapayım. Kendi arazimizde can güvenliğimiz yok, büyüklerimizin bizi sahiplenmesi lazım. Ben 60 yaşında kadınım. Ben bu çaylıkta atlaya atlaya gezemem. Zaten bir çayın arasında gezemiyorum” ifadelerini kullanırken mahalle muhtarı Ahmet Yılmaz ise “Yaklaşık 30 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Yarı yarıya göç vererek mahallemizde ki insan sayısı azaldı. Aynı zamanda 300 yıllık bir mahalledir, dedelerimiz atalarımız bu mahallede, şehitlerimiz burada. Çayeli Bakır’ın bize verdiği zararları devlet büyüklerimizin görmesi gerekir” dedi.

Mezarın içindeki ile şeytan bile uğraşmıyor

Madenli Maden Mahallesi Çevre Koruma ve Dayanışma dernek Başkanı Turgut Yılmaz ise mezarlıklarının kıblesinin değiştiğini dile getirerek “Bu mahallede doğdum, bu mahallenin okulunda okudum, buralarda büyüdüm. Çayeli Bakır ile arazi konusunda sekiz kere oturum yaptık. Her seferinde masadan kalkan taraf onlar oldu. Biz dertlerimiz dile getirdik fakat hep masadan kalkarak, kaçarak bu sorunlara gerçek sorunlara eğilmiyorlar. Bizim mezarlarımız burada, mezarlarınızı da alın gidin diyecek hale geldiler ama biz terk etmek istemiyoruz, vatanımızdır biz burada yaşayacağız. Devleti araya sokarak bizim arazilerimiz zorunlu istimlak etmeye çalışıyorlar. Bizim zorunlu istimlak ile bir sorunumuz da yok çünkü devlet bize hastane veya okul yapmıyor. Onları yapsın biz arazilerimizi bedava vermeye de razıyız. Mezarlarımızın kıbleleri değişti. Mezardakilerle şeytan uğraşmıyor ama bunlar şeytanı geçti, kıblelerini değiştirdi” ifadeleri ile tepki gösterdi.