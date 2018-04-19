Rize'de bahar güzelliği

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) - DOĞU Karadeniz Bölgesi, ilkbahar mevsimi dolayısıyla yeşil örtü ile kaplanırken, Rize'de açan çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgeye yerli-yabancı turistlerin ziyaretleri de başladı.

Rize'de, vadilerin yeşermesi ve ağaçların çiçek açmasıyla seyir zevki veren manzaralar ortaya çıkarken, yerli- yabancı turistler de ziyaretlerine baharda başladı. Yeşilin binbir tonunu barındıran yaylalar, vadiler ve tabiat parkları ile göller, şelaleler ve akarsular en çok ziyaret edilen yerler oldu. Baharla birlikte yaylacılar da orman örtüsünün sona erdiği, 1000- 1800 metre ve daha fazla yükseklikteki yaylalara göç hazırlığına başladı. Yaylacılar, nisan ve mayıs aylarının ortalarında başlayıp, ekim sonuna kadar süren mevsimlik göç için gün sayıyor. Yöre sakinleri, büyükbaş ve küçükbaşlarını daha iyi şartlarda besleyebilmek ve kışlık saman ihtiyacını karşılayabilmak için ot kesiyor. Yazları yaylalarda çalışan köylüler, doğal ürünlerle beslenme imkanı elde ediyor.

HOCAOĞLU: RİZE'DE TURİST SAYISI İSTİKRARLI ARTIYOR

Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu, Rize'ye gelen turist sayısında, her geçen yıl istikrarlı artış gözlemlediklerini, bu doğrultuda kentteki konaklama yerlerinin yatak kapasitelerini artırdıklarını söyledi. Hocaoğlu, "Rize'yi sadece bir defa görmek yeterli olmuyor. Her mevsim farklı renklere ve güzelliklere sahip coğrafyamız var. Yazın yeşili görenler, kışın ve sonbahar aylarında beyaz ve kahverengi tonları görmek istiyorlar. Bizzat kendi kulaklarımla şahit olduğum bir olay var. Ayder'i görmeye gelen bir ziyaretçi, eşsiz manzaradan etkilenip, 'Burayı bir de kışın farklı renk tonlarında görmek var' dedi. İşte bizim turizmimiz, bizim ürünümüz bu kadar özellikli ve kusursuz. Gelen turistler, yeşilin ve suyun yolunda eşsiz yolculuğa çıkıyor, fotoğraf tutkunları benzersiz kareler yakalıyor" dedi.

Rize'yi, geçen yıl, yaklaşık 800 bin turistin ziyaret ettiğini, bunların yaklaşık 80 bininin yabancı olduğunu kaydeden Hocaoğlu, "Her yıl ortalama yüzde 10 ile 15 oranında Rize'ye gelen turist sayısında artış gözlemliyoruz. Yeni otellerin de sayılarının artması, bu durumu desteklemektedir. Bu yıl içinde yeni otel yatırımları hizmete geçti. 5 yıldızlı bir otel açıldı. Bu sayı, yıl sonuna kadar 2'ye de yükselebilir. Toplam yatak kapasitesi yaklaşık 800 artacak. Bu çok ciddi bir rakam. Neredeyse toplam yatak kapasitemizin 4'te 1'ine denk geliyor" diye konuştu.

'YATAK KAPASİTESİ 7 BİNE ULAŞTI'

Artan turist sayısıyla birlikte Rize'deki konaklama yerlerinin yatak kapasitesinin de artırıldığını belirten Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Hocaoğlu, şunları söyledi:

"Bundan 5 yıl önceki yatak kapasitemiz, yaklaşık 3 bin ile 3 bin 500 arasındaydı. Şu an sadece Ayder'de 3 bin 500 yatak kapasitesine sahibiz. İl genelinde ise yatak sayımız 7 bine ulaştı. Bunlara kamu kuruluşlarına ait olan misafirhanelerimizi de eklediğimiz zaman ekstradan 1000 yatak kapasitemiz daha oluyor. Önümüzdeki yıllarda özellikle havaalanı çalışmasının da tamamlanmasıyla çok rahat 10 bin yatak kapasitesine ulaşabileceğimizi düşünüyorum."

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