HABER

Rize'de boğulma tehlikesi geçiren genci polisler kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 20:53 | Son Güncelleme

Rize'de boğulma tehlikesi geçiren genci polisler kurtardı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, polis ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Kılıç (23), Yaka Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Kılıç'ın bir süre sonra suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50 metre açıkta suya batıp çıkan Abdurrahman Kılıç'ı kurtarmak için denize girdi.

Denizde baygın haldeki Kılıç'a ulaşan polis ekipleri, genci boğulmaktan kurtararak karaya çıkardı.

112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

PARTNERİran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!İran'ın zengin çocuklarının paylaşımı sosyal medyayı karıştırdı!
Van Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldıVan Gölü'nün 'Mavi Bayraklı' plajı törenle açıldı
Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (3)Güneydoğu gazisi, trafikte tartıştığı şoför tarafından dövüldü (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boğulma tehlikesi polis Rize

En Çok Okunan Haberler

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

İşte yeni ve son KHK'nın detayları! Resmi Gazete'de bu akşam yayınlanacak KHK ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım'dan flaş açıklama!

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Bankalarda 32 milyar liralık altın var

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Demet Akalın: Altımı çekmeye çalışma boşuna...

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Zekeriya Öz'ün 'kasası' olduğu iddia edilen avukat Tayfun Aktaş davasında Ali Ağaoğlu'na zorla getirme kararı

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Yeni kabine için şok iddia! 'Ethem Sancak bakan olacak'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Giresun'un Güce ilçesinde PKK'lı teröristlerle askerler arasında çatışma çıktı!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Gazze'de 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerini İsrail kana buladı! Korkunç bilanço!

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

Muharrem İnce, ODTÜ mezuniyet töreninde açılan pankratlara hayran kaldı

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu ile ilgili gözden kaçan detayı CHP’li Hüseyin Sağ açıkladı!

Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Türkiye Eylül ve Leyla'ya ağlarken Pepee'den çok önemli kampanya

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

Tayfun Aktaş davasında hakkında zorla getirme kararı çıkarılan Ali Ağaoğlu'ndan şaşırtan açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.