Rize'de boğulma tehlikesi geçiren genci polisler kurtardı

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, polis ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Kılıç (23), Yaka Mahallesi'nde serinlemek için denize girdi. Kılıç'ın bir süre sonra suda çırpındığını gören çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 50 metre açıkta suya batıp çıkan Abdurrahman Kılıç'ı kurtarmak için denize girdi.
Denizde baygın haldeki Kılıç'a ulaşan polis ekipleri, genci boğulmaktan kurtararak karaya çıkardı.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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